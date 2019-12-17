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بعد طرحه بساعات.. 400 ألف مشاهدة لكليب "على فكرة" لفرقة واما

الثلاثاء 17/ديسمبر/2019 - 12:20 م
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بوابة الفجر
الفجر الفني
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طرحت شركة "نجوم ريكوردز" أمس عبر قناتها علي يوتيوب، فيديو كليب "على فكرة" لواما، من كلمات تامر حسين، وألحان إيهاب عبد الواحد، وتوزيع نادر حمدى، وتم تصويرها فى أسبانيا ومن إخراج John perez.

 

وحقق الكليب نسب مشاهدات عالية فور طرحه تخطت الـ400 ألف مشاهدة.

 

ويُعد الكليب هو الثاني لواما من البوم "الصيف ابتدى" حيث تم طرح من قبل كليب "شمس بحر"، من كلمات تامر حسين، وألحان خالد عز، وتوزيع موسيقي وميكساج نادر حمدى، وإخراج John perez.

 

ويتكون ألبوم واما الجديد، من 10 أغنيات هم: الصيف ابتدى، وشمس بحر، واسمها إيه، وبتحبي نفسك، وفطومة، وعلى فكرة، وبنتهرب، والله ع الجمال، وكترت حكاياتي، ويالا نرقص، وهو إنتاج مشترك بين "نجوم ريكوردز" و "هاى واى".

 

شارك في ألبوم "الصيف ابتدى"، عددا من كبار الشعراء والملحنين في الوطن العربي من بينهم الملحنين: الفنان رامي جمال، وخالد عز، ومن الشعراء شارك تامر حسين، وأيمن بهجت قمر، وأمير طعيمة، ونادر عبدالله.

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