وزيرة الصحة تتفقد سير العمل بمستشفى الحياة بورفؤاد

تفقدت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، يرافقها اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم، مستشفى الحياة بورفؤاد، بمحافظة بورسعيد، وذلك ضمن متابعة سير العمل بمنظومة التأمين الصحي الشامل الجديد بالمحافظة.



وأوضح المتحدث الرسمي للوزارة، أن الوزيرة تفقدت أقسام المستشفى المختلفة ومنها قسم الغسيل الكلوي، والاستقبال والطوارئ، والرعاية المركزة، وراجعت ملفات المرضي، موجهةً بتقديم خدمة طبية ذات جودة عالية.



وأضاف أن الوزيرة حرصت على التحدث والاستماع للمرضي ومعرفة آرائهم وملاحظاتهم عن الخدمة الطبية المقدمة، موجهةً بتذليل أي معوقات قد تؤثر على مستوى رضا المواطنين.



وأكد أن الوزيرة شددت على ضرورة الاهتمام بأعمال الصيانة الدورية للأجهزة الطبية، فضلًا عن مستوى النظافة بجميع أقسام المستشفى.





يذكر أن الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان تقوم بجولة تفقدية لعدد من المنشآت الطبية بمحافظة بورسعيد، وذلك بعد عودتها مساء أمس الإثنين من جولة تفقدية بمحافظة الأقصر، ضمن الاستعداد لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظة الأقصر في مارس المقبل.