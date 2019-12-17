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فرنسا.. انتشار الإضرابات مع سعى النقابات إلى وقف إصلاح نظام التقاعد

الثلاثاء 17/ديسمبر/2019 - 12:12 م
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بوابة الفجر
ترجمة - منة الشريف
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شلت نقابات العمال الفرنسية، النقل وتجمعوا للاحتجاجات الجماهيرية اليوم الثلاثاء، في محاولة مضاعفة لإجبار الرئيس إيمانويل ماكرون على التخلي عن إصلاح نظام التقاعد بحلول عيد الميلاد.

ومع بدء تحرك واسع النطاق من الإضرابات والاحتجاجات على مستوى البلاد مع دخول الأسبوع الثاني، كانت النقابات تأمل في حدوث هزة جديدة، لاستعادة الزخم من خلال إعادة مئات الآلاف من المتظاهرين إلى الشارع.

وقال ماكرون، إنه يريد تبسيط نظام معاشات الدولة البيزنطية بمتشابكة من الامتيازات الخاصة، واستخدام الحوافز لحث الناس على العمل حتى سن 64، بدلًا من متوسط سن التقاعد الآن وهو 62.

كما تم إغلاق ثمانية من خطوط مترو باريس الأربعة عشر وكان للباقي خدمة محدودة، باستثناء خطين يديران قطارات آلية.

وتعطلت قطارات الركاب في الضواحي بشدة، كانت الطرق كثيفة مع المشاة والشوارع مكتظة بالدراجات والدراجات البخارية الكهربائية، بينما كان الناس يحاولون العمل.

وتأمل كل من النقابات وماكرون في دفع الآخر إلى التراجع قبل عيد الميلاد، مع احتمال أن تؤدي الإضرابات المستمرة خلال العطلة إلى تنفير جمهور محبط بشكل متزايد.

وقال يوهان بويت، الذي تم القبض علية في الصباح وهو يسير في شارع بوليفارد بوسط باريس، لم أكن أنا الذي بدأ إصلاح نظام المعاشات التقاعدية، لكنني أشعر أنني أخذت رهينة، إنه شعور بالإحباط يتحول إلى إزعاج.

وحثت شركة السكك الحديدية الوطنية، المسافرين على عدم الحضور في المحطات التي تأمل في السفر، مع توقف 80 في المائة من القطارات في المنطقة المحيطة بباريس.

وفي بعض المحطات خلال الأسبوعين الماضيين، اضطر رجال الشرطة وحراس الأمن إلى التوقف عن محاولة الركاب للقتال في قطارات مكتظة.

وقال آلان كراكوفيتش، رئيس شركة السكك الحديدية الوطنية في منطقة باريس، "إن الركاب تعبوا، موظفونا الذين لم يذهلوا التعب، مسؤوليتي هي نشر الكلمة لتجنب وضع الركاب في وضع غير آمن.

كما بلغ مجموع طوابير المرور الصباحية في منطقة باريس 300 كم، على الرغم من أن الازدحام تضاءل إلى طبيعته بنهاية الاندفاع الصباحي، حيث انطلق العديد من العمال في وقت مبكر أو بقوا في منازلهم.

وتضاءلت أعداد المشاركين في الاحتجاجات منذ بداية الأزمة، لكن النقابات تتوقع إقبالًا كبيرًا اليوم الثلاثاء، مع مشاركة جميع النقابات الكبرى في المظاهرة نفسها للمرة الأولى.

كما كان معارضو إصلاح نظام المعاشات التقاعدية مدعومين برحيل قيصر إصلاح نظام التقاعد الحكومي، جان بول ديليفوي، الذي استقال يوم الاثنين الماضي، بعد أن تبين أنه فشل في إعلان أكثر من عشرة مناصب شغلها بالإضافة إلى وظيفته الرئيسية.

ومع سعى النقابات إلى تقديم عرض كبير للقوة اليوم الثلاثاء، لأنه مع اقتراب عيد الميلاد، يزداد خطر أن الضربات قد تأتي بنتائج عكسية، أدت الاضرابات بالفعل إلى تعطيل التسوق في عيد الميلاد.

كما أظهر استطلاع أجرته مؤسسة استطلاع الرأي إيفوب نُشر يوم الاثنين الماضي في صحيفة فيجارو، أن 55٪ من الناس يعتقدون أنه من غير المقبول أن تستمر الإضرابات خلال العطلة.

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ماكرون قطارات الركاب فرنسا الرئيس الفرنسي اضراب في فرنسا اصلاح نظام التقاعد

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