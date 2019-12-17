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بلقيس تحتفل بالعيد الوطني البحريني أمام 50 ألف شخص (صور)

الثلاثاء 17/ديسمبر/2019 - 12:11 م
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بلقيس
بلقيس
أحمد رمضان متولي
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بحضور أكثر من 50 ألف شخص في مهرجان العيد الوطني المجيد بحلبة البحرين الدولية، أحيت الفنانة بلقيس حفلاً غنائياً كبيراً قدمت خلاله وسط تفاعل الجمهور مجموعة كبيرة من أهم أغنياتها الى جانب بعض الأغنيات التي أعدتها خصيصاً بمناسبة اليوم الوطني لمملكة البحرين، إستمر لمدة ساعتين من الغناء المتواصل.

 

وقدمت بلقيس برفقة فرقتها الموسيقية أغنية "بلد عيني" من أهم أغنيات الفنان الراحل البحريني علي بحر وفرقة الأخوة البحرينية، أضيئت خلالها آلاف "الفلاشات" من الجمهور الحاضر من خلال هواتفهم النقالة، راسمين لوحة جميلة معبرة عن حب الوطن، وأغنية أخرى حملت عنوان "بحرين يا شمس النهار"، لتعبر عن سعادتها لمشاركتهم الإحتفال بالمناسبات الوطنية لثالث سنة، وقالت: "أنا سعيدة جداً بالمشاركة في هذا المهرجان الوطني في الغالية مملكة البحرين، فكل عام وأنتم بخير شعب وقيادة"، متمنية إستمرار السعادة والفرح في هذا الوطن العربي والخليجي الذي نعتز به.

 

الى جانب ذلك، وبعد هذا الحفل التاريخي الكبير، تستعد بلقيس لمجموعة من النشاطات الفنية الغنائية، تكمن في إحياء حفلاً غنائياً في "مهرجان ليوا الدولي" بدولة الإمارات العربية المتحدة يوم 9 يناير 2020، الى جانب مجموعة أخرى من الحفلات التي ستعلن عنها في وقتها.

 

كما ستقوم بلقيس بتصوير عمل غنائي جديد سيرى النور قريباً كأغنية منفردة مصورة، وستقوم بعدها بالذهاب الى إجازة وإستراحة برفقة عائلتها، لتعود وتعاود نشاطاتها وحفلاتها وإطلاق الأغنية الجديدة المصورة الأولى لها في العام الجديد 2020، متمنية أن تكون عام جديد فيها يرى الجميع فيه التوفيق والسعادة على جميع الشعوب العربية في كل مكان.

بلقيس تحتفل بالعيد الوطني البحريني أمام 50 ألف شخص (صور)
بلقيس تحتفل بالعيد الوطني البحريني أمام 50 ألف شخص (صور)
بلقيس تحتفل بالعيد الوطني البحريني أمام 50 ألف شخص (صور)
بلقيس تحتفل بالعيد الوطني البحريني أمام 50 ألف شخص (صور)
بلقيس تحتفل بالعيد الوطني البحريني أمام 50 ألف شخص (صور)
بلقيس تحتفل بالعيد الوطني البحريني أمام 50 ألف شخص (صور)
بلقيس تحتفل بالعيد الوطني البحريني أمام 50 ألف شخص (صور)
بلقيس تحتفل بالعيد الوطني البحريني أمام 50 ألف شخص (صور)
بلقيس تحتفل بالعيد الوطني البحريني أمام 50 ألف شخص (صور)
بلقيس تحتفل بالعيد الوطني البحريني أمام 50 ألف شخص (صور)
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