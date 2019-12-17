افتتاح نادي سينما المرأة بحضور نجوم الفنان (صور)



تحت رعاية وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبدالدايم، افتتحت مساء أمس الإثنين فعاليات نادي سينما المرأة الذي يقيمه المركز القومى للسينما برئاسة الدكتورة سعاد شوقي، بسينما الهناجر بدار الأوبرا المصرية .





جاء ذلك بحضور عدد من نجوم الفن على رأسهم الفنانة سميحة أيوب، والفنان كمال أبو رية، والفنانة بشرى، والفنان عمرو عابد، و الفنانة عفاف رشاد"وأخرون الى جانب عدد من قيادات وزارة الثقافة ورؤساء المهرجانات وعدد من السينمائيين والنقاد.





يقام النادي بالتعاون مع صندوق التنمية الثقافية برئاسة الدكتور "فتحي عبد الوهاب" ويهدف إلى عرض أفلام تناقش وتعالج قضايا المرأة وإقامة ندوات ضمن فعاليات النادي يقيمها كبار النقاد والسينمائيين تحت إدارة الناقدة السينمائية" شاهندة محمد علي".





بدأ الحفل بالسلام الجمهورى واعقبه فقرة فنية إستعراضية ، ثم قامت الدكتورة سعاد شوقي و الفنانة سميحة ايوب والفنان كمال ابو ريه بتكريم كل من "الدكتورة منى الصبان ومدير التصوير محمود عبد السميع والمخرج كمال منصور والمخرج أحمد خالد توفيق والمخرج محمد حمدى .





كما تم أيضآ تكريم الوجوه الشابة الفنان محمود فارس ،الفنان محمد فاروق ،الفنان شريف رواش،الفنان غفران ممدوح، المخرجة الشابة اية العدل، لمخرجة الشابة آلاء محمود والمخرجة الشابة آلاء محمد.





وبد ذلك تم عرض الفيلم الروائي "لما بنتولد" للمخرج "تامر عزت" وعقب عرض الفيلم تم تكريم صناعة الفنان عمرو عابد الفنان محمد حاتم،الفنانة ابتهال الصريطى ،الفنانة أميمة السباعى،الفنانة حنان سليمان، والمنتج معتز عبد الوهاب والمخرج تامر عزت، ثم أقيمت ندوه للحديث عن الفيلم مع صناعة والجمهور أدارتها الناقدة السينمائيه" ماجدة خير الله".





يذكر أن فعاليات نادي سينما المرأة سوف تتنقل بمختلف المحافظات وذلك لتوعية الشعب المصرى بالدور الذي تقوم به المرأة في المجتمع، ودور السينما في إظهار أهمية المرأة في المجتمع.





الدعوة عامة للجمهور ومحبي السينما لحضور فعاليات النادي والمقرر إقامته بالإثنين الثالث من كل شهر بالهناجر بدار الاوبرا المصرية في تمام السابعة مساء .