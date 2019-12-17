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نداء شرارة بأحدث إطلالة لها عبر "الإنستجرام"

الثلاثاء 17/ديسمبر/2019 - 12:04 م
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نداء شرارة
نداء شرارة
رباب مصطفي
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نشرت الفنانة الأردنية، صورة جديدة لها، عبر حسابها الشخصي "إنستجرام"، وتفاعل معاها جمهورها، وتبادل النشطاء التعليقات على الصورة.

وظهرت" شرارة"، مرتدية فستان موڤ، ذات أكمام طويلة، لامع مطرز فصوص فضى، وطرحة رصاصى، واهتمت بالاكسسورات، حيث ارتدت ساعة وخاتم فضى، ومن الناحية الجمالية، وضعت ميكب هادى وبسيط .

علقت نداء شرارة على الصورة :"ازرع داخل الجميع شيئاً يخصك، إن لم يكن حبا يكن احتراماً... صباح الخير"، ونالت العديد من الاعجابات والتعليقات لدى جمهورها .

طرحت الفنانة نداء شرارة، اغنية جديدة من ألبومها الجديد"سهرانة انا"، على قناتها الخاصة بوقع يوتيوب،والذى تخطت أعلى نسبة مشاهدة، ومن كلمات الأغنية،قال ما بدو يحكيني، واه شو عايشا، قال متغير والقسوة هلأ بلشا، جيت حكيتو، قلي شو رأيك الليلة، اعزم عينيكي عالعشا، طيب وقفلي هالحركات، منن الك كل مرة بتزعل قلبي وبتحملك، ومن الحان وإنتاج الأغنية، جان مارى الريشى .

يذكر أن مؤخر طرحت نداء شرارة، أغنية" حبيتك بالتلاتة" الذى حققت نجاحاً كبيراً لدى جمهورها، حيث تخطت أعلى نسبة مشاهدة على موقع يوتيوب،كما طرحت اغنية، سهرانة انا، حكايتي، كلام فى كلام، وغيرهم من الاغانى المختلفة لديها .
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