رسميًا.. الفيلم الهندي Gully Boy خارج ترشيحات جوائز الأوسكار

تم الكشف عن القوائم المختصرة في تسع فئات لجوائز الأوسكار يوم الإثنين، لم تتمكن المشاركة الرسمية للهند في حفل توزيع جوائز الأوسكار السنوي الـ 92 لفيلم Gully Boy من بطولة رانفير سينج وآليا بهات، من الوصول إلى عشرة أفلام مدرجة في قائمة الأفلام الروائية الطويلة الدولية.



أعلنت أكاديمية الفنون والعلوم السينمائية عن قوائم مختصرة لتسع فئات أوسكار، بما في ذلك الأفلام الوثائقية والدولية والماكياج وتسريحات الشعر، ولم يتمكن دخول الهند الرسمي لجوائز الأوسكار في فئة أفضل فيلم بلغة أجنبية هذا العام فيلم Gully Boy من إخراج زويا أختار من الوصول إلى القائمة النهائية للأفلام المختصرة.



من بين واحد وتسعين فيلمًا تم اعتبارها مؤهلة لجوائز الأوسكار ضمن فئة الأفلام الروائية الدولية، وصل عشرة منها إلى المرحلة التالية، رانفير سينج وآليا بهات أبطال فيلم Gully Boy ليسا من بين عشرة أفلام، الأفلام المختارة في هذه الفئة هي: The Painted Bird (الجمهورية التشيكية)، Truth and Justice (إستونيا)، Les Misérables (فرنسا)، Those Who Remained (المجر)، Honeyland (شمال مقدونيا)، Corpus Christi (بولندا)، Beanpole ( روسيا)، Atlantics (السنغال)، Parasite (كوريا الجنوبية) Pain and Glory (إسبانيا).



تشمل الفئات الأخرى التي تم إصدار قوائم مختصرة لها: الأفلام الوثائقية والسينما الروائية الطويلة والموسيقى (النقاط الأصلية) والموسيقى (الأغنية الأصلية) والفيلم القصير للعمل المباشر والمكياج وتصفيف الشعر والموضوع الوثائقي القصير والسينما القصيرة المتحركة والمؤثرات البصرية، سيختار أعضاء الأكاديمية مرشحي أوسكار 2020 في هذه الفئات من هذه القوائم المخفضة.



في سبتمبر من هذا العام، تم اختيار فيلم Gully Boy كمدخل رسمي للهند لجوائز الأوسكار، بعد الإعلان عن ذلك ودخول الفيلم إلى حفل توزيع جوائز الأوسكار عام 2020، توجه رانفير سينج وآليا بهات إلى وسائل التواصل الاجتماعي للتعبير عن حماسهما، شارك الممثلون مذكرة شكر الاتحاد السينمائي الهندي على اختيار Gully Boy كمدخل رسمي للهند إلى حفل توزيع جوائز الأوسكار 2020، وهنأوا أيضًا طاقم الفيلم وطاقمه على الاختيار.



تقول المذكرة: "نشعر بسعادة غامرة حيث تم اختيار Gully Boy كمدخل رسمي للهند في حفل توزيع جوائز الأوسكار الـ 92 في فئة أفضل فيلم روائي دولي، شكرًا لك على اتحاد السينما الهندي، وأعضاء لجنة التحكيم وتهنئة كبيرة للممثلين وطاقم العمل".



قبل إصدار القوائم المختصرة يوم الاثنين، قال ريتيش سيدهواني في مقابلة: "نحن نحاول أن نضع الفيلم في المقدمة، نحن نبذل قصارى جهدنا للتأكد من أننا لا نترك أي جهد في إحضار الفيلم إلى هناك، الأول ستصدر القائمة المختصرة في 15 ديسمبر، لذلك نحن في انتظار ذلك".



"بعد ذلك، سيتقدم 10 أفلام من أصل 93 فيلمًا (في أفضل فئة أفلام دولية)، لذلك نأمل أن نصل إلى القائمة المختصرة، ثم سنحصل على الجائزة هذه المرة، ربما ستكون هذه هي المرة الأولى بالنسبة للهند، لذلك عبرت عنه".



الآن بعد أن أصبح Gully Boy خارج نطاق جوائز الأوسكار، يتعين على الهند أن تتنافس في العام المقبل لتحقيق حلمها في الحصول على جائزة الأوسكار.