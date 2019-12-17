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كاتب إماراتي يحويل روايته إلى مسلسل رمضاني

الثلاثاء 17/ديسمبر/2019 - 12:01 م
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بوابة الفجر
الفجر الفني
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يستعد الإماراتي أحمد الطنيجي، لتحويل رواية أحلام الى مسلسل في رمضان المقبل 2020.

 

وقال الكاتب والسيناريست الاماراتي احمد الطنيجي، إن شهر رمضان فرصة لعرض الأعمال الدرامية خصوصا وان الشاشات العربية تهتم في ذلك الشهر بعرض أفضل المسلسلات.

 

وأضاف أن رواية أحلام تدور في إطار اجتماعي يتناول بعض القضايا العربية التي تشغل بال الأسرة في المنطقة العربية.

 

وأوضح ان "أحلام" تجسيد لما يهتم به الشباب وتطلعاتهم للمستقبل، منوها بان هناك بعض العادات والتقاليد التي ترسخ لها الرواية في إطار اجتماعي.

 

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