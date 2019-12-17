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تابسي بانو تحضر لفيلمها الجديد "Haseen Dillruba"

الثلاثاء 17/ديسمبر/2019 - 11:59 ص
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بوابة الفجر
مرنا مجدي
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نشرت الفنانة الهندية تابسي بانو، على حسابها الخاص عبر موقع إنستجرام، إعلان أنها ستشارك مساحة الشاشة مع فيكرانت ماسي في فيلم Haseen Dillruba.

يلتقي كل من تابسي بانو وفيكرانت ماسي، معًا في لغز القتل في فيلم Haseen Dillruba، الفيلم من إخراج فينيل ماثيو، ومن المقرر أن يصدر الفيلم في سبتمبر من العام المقبل.

كتب كانيكا ديلون، كاتب سيناريو أفلام مثل Manmarziyaan وJudgementall Hai Kya، كتب أيضًا السيناريو الخاص بفيلم Haseen Dillruba، ولكن تفاصيل الحبكة تم إخفاؤها.

نشرت تابسي عبر إنستجرام للإعلان عن الأخبار، وعند مشاركة الملصق الأول للفيلم، كتبت قائلة: "ربما أكون سيئة، لكنني جيد جدًا في ذلك، التوغل في عالم Haseen Dillruba، لا يمكن أن أنتظر يا رفاق حتى تشاهدوه في 18 سبتمبر 2020".

يتم إنتاج فيلم Haseen Dillruba من قبل المخرج آناند إل راي، بالتعاون مع شركة Eros International، والكاتب هيمانشو شارما.

في بيان، قال أناند إل راي: "فيلم Haseen Dillruba هو لغز جريمة قتل ضمن قصة حب ملتوية، وهو نوع لم نستكشفه من قبل، نتطلع حقًا للترفيه وإشراك الجمهور في هذا السيناريو المثير للحماس".

وقال سونيل لولا، العضو المنتدب لشركة Eros International: "على عكس الأنواع الأخرى من الإثارة، فإن Haseen Dillruba ليس مجرد منفعل، إنه مزيج مثالي من الترفيه وشيء يلبي احتياجات الجماهير الأكبر، أنا سعيد لأن أكون مرتبطًا بهذا الفيلم".

وقال هيمانشو شارما، الذي وصف الفيلم بأنه "فنان على حافة المقعد": "كانيكا ديلون وفينيل ماثيو خرجوا لجلب شيء مثير وممتع للغاية".

سيقوم الملحن أميت تريفيدي بتأليف الموسيقى للفيلم، الذي سيصدر تاريخ 18 سبتمبر 2020.

لدى الفنانة تابسي بانو أيضًا قائمة مثيرة بالمشاريع في السنة القادمة، وستظهر تابسي بعد ذلك في فيلم Thappad من إخراج أنوبهاف سينها، وسيُطرح الفيلم على الشاشات في فبراير من العام المقبل، وبصرف النظر عن هذا، أعلنت تابسي مؤخرًا عن فيلم Shabaash Mithu، وهو السيرة الذاتية ل ميثالي راج، قائدة فريق الكريكيت الهندي للسيدات.

في سيرة رياضية أخرى، سوف تصور تابسي دور العداءة الغوجاراتية في فيلم Rashmi Rocket.

فيكرانت ماسي، من ناحية أخرى، سيظهر بعد ذلك في فيلم Chhpaak من بطولة النجمة ديبيكا بادوكون، من إخراج ميجنا جولزار، كما سيُرى فيكرانت أيضًا مع يامي غوتام في فيلمGinny Weds Sunny، بدأ تصوير الفيلم في مدينة نويدا قبل بضعة أيام.
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تابسي بانو تابسي، فيكرانت ماسي Haseen Dillruba، إنستجرام 2020

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