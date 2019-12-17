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جامعة حلوان تعلن استعدادها لامتحانات الفصل الأول
الثلاثاء 17/ديسمبر/2019 - 11:58 ص
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أية حمروشي
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بدأت جامعة حلوان استعدادها لامتحانات فصل الدراسي الأول لعام 2019/2020، حيث أعلنت الكليات استعدادها للإعلان عن جداول الامتحانات والآن ينعقد امتحانات التخلفات لحاملي مواد من العام الماضي
وفي نفس السياق قال الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان في تصريحات صحفية عن استعدادات الجامعة للامتحانات، مؤكدًا بان الجامعة انتهت من الإعلان عن جداول الامتحانات بكافة الكليات.
وأكد "نجم" أن هذه الفترة تشهد امتحانات العلمي بمختلف الكليات بالجامعة والتي من المقررة أن تنتهي بشهر ديسمبر وذلك قبل الانتهاء من امتحانات النظري خاصة وأن كليات جامعة حلوان ذات طبيعة عملية فى المقام الأول سواء فى كليات التربية الرياضية بنين وبنات وكلية الفنون حيث يوجد أكثر من ثلثى كليات الجامعة ذو طبيعة عملية.
وأعلن رئيس جامعة حلوان أن الجدول الزمني للامتحانات الفصل الدراسي الأول ستنطلق في 4 يناير وسيتم الانتهاء منها في 23 يناير وهناك خطوات صارمة ستتخذ خطوات عديدة لمواجهة الغش وسيتم تعليق لافتات ارشادية للطلاب ضد الغش وفى نفس الوقت سيتم تطبيق القانون والذى يضم عقوبات تصل للفصل من الجامعة حيث سيتم تطبيق المواد 126 و127 من قانون تنظيم الجامعات.
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