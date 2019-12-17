سجل 15.99 جنيه.. تعرف على سعر الدولار اليوم في البنوك المصرية

تراجع سعر الدولار، اليوم الثلاثاء ، الموافق 17/12/2019، مع بداية التعاملات، مقارنة بالأمس، في 4بنوك.





واستقر الدولار، في 7 بنوك أخرى، بعد كسر حاجز الـ 16 جنيها، خلال تعاملات أمس الإثنين 16/12/2019، في عدد من البنوك.





واستمر سعر الدولار في الهبوط، وانخفض قرشاً واحداً، في بنكي الأهلي المصري، والعربي الأفريقي إلى 15.99 جنيه للشراء، و16.09 جنيه للبيع.





وبلغ سعر الدولار، في بنك القاهرة، 15.98 جنيه للشراء، و16.08 جنيه للبيع، بهبوط قرشين.





وشهدت قيمة الدولار، تراجعاً بلغ الـ3 قروش، في بنك قناة السويس إلى 15.97 جنيه للشراء، و16.07 جنيه للبيع.





وبلغ سعر العملة الأمريكية "الدولار"، في بنكي مصر، والبركة عند 16 جنيها للشراء، و16.10 جنيه للبيع.





وحافظ سعر الدولار في بنوك التجاري الدولي، والإسكندرية، وكريدي أجريكول على مستواه عند 15.98 جنيه للشراء، و16.08 جنيه للبيع.





وبقى سعر العملة الأمريكية ثابتا في بنك التعمير والإسكان عند 15.99 جنيه للشراء، و16.09 جنيه للبيع.





وسجل سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي 16.01 جنيه للشراء، و16.09 جنيه للبيع.



