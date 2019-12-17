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"الست وسيلة" يستقبل محاربات السرطان في ورشة "تدوير الجينز"

الثلاثاء 17/ديسمبر/2019 - 11:58 ص
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الورشة
الورشة
حسام زيدان
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استضاف بيت "الست وسيلة" الأثري، ورشة نظمتها إدارة الوعي الأثري والتنمية الثقافية في القاهرة التاريخية؛ لإعادة تدوير الجينز، ضمن مبادرة نريد "حياة" التي أطلقتها وزارة الأثار لدعم محاربي ومحاربات السرطان، من الكبار والصغار.

الورشة جاءت بمتابعة من داليا الجوهري، مديرة إدارة الوعي الأثري، وتحت إشراف هبة عبد العزيز، الباحثة الأثرية بالإدارة، وقامت بالتدريب داليا طه، مصممة اكسسوارت شرقية.

وخلال الورشة، تعرف المشاركون على كيفية إعادة تدوير الجينز، وهو خامة متوفرة في أي بيت ومن السهل الحصول عليها، وإخراج أعمال ومنتجات كثيرة منها تصلح لأن تكون مشروعًا يدر ربحًا، ومنها شنط للكبار والصغار وجرابات واكسسوارات منزلية وغيرها.

وشاركت الدكتورة جيهان حسن، مدير عام فرع القاهرة بالهيئة العامة للثقافة، حيث كشفت عن أن الفنانة علياء، إخصائية فنون تشكيلية من الفرع، دربت الأطفال المشاركين على عمل مجسمات وأشكال جميلة من الفوم.

وكشفت هبة عبد العزيز، عن أن الورشة كانت بمثابة ختام لمبادرة نريد حياة، وسط حشد كبير من محاربي معهد الأورام، ومستشفى بهية، كما جاء بحضور مدير عام ثقافة القاهرة الدكتورة جيهان حسن، وفريقها، حيث أضفوا بهجة على الحفل الذي تمت إقامته في نهاية الفعالية، وتضمن مولوية وتنورة وفرقة القاهرة للفنون الشعبية، ما أسعد الأطفال الذين حضروا الختام.
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