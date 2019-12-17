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وقف التعامل مع الموافقات القديمة لإنشاء المراكب بالبحر الأحمر

الثلاثاء 17/ديسمبر/2019 - 11:55 ص
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المحافظ
المحافظ
محمد طه
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أصدر اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، قرارا رقم 721 لسنة 2019 بإيقاف التعامل على الموافقات القديمة الصادرة عن محافظة البحر الأحمر، بإنشاء لنشات سياحية قبل عام 2016، على أن يتقدم أصحاب تلك الموافقات للجنة الإحلال والتجديد بالمحافظة بأوراق إنشائهم لمركب خلال شهر من تاريخ الخطاب المرسل بعلم الوصول والمرفق به القرار، وذلك لدراسة وفحص تلك الموافقات وتدقيق بياناتها بالتنسيق مع هيئة السلامة والملاحة البحرية وتحديد المدة المناسبة لإنهاء بناء تلك اللنشات أو اتخاذ ما يلزم.

ويشير القرار، إلى أنه لا يعتد بالموافقات القديمة التي لم يتقدم اصحابها للمحافظة بما يفيد الشروع في التنفيذ أو اثبات وجودها لدى اللجنة خلال شهر من تاريخ الخطاب المرسل بعلم الوصول وستعتبر لاغيه، لذا يجب أن يتقدم أصحاب الموافقات بمبررات وأسباب التأخير الفعلي في الإنشاء حتى تاريخه وفي هذه الحالة يقر صاحب الموافقة ويوقع على تعهد امام اللجنة للتنفيذ خلال مدة معينة يتم تحديدها من قبل اللجنة، وستقوم إدارة السياحة بالديوان العام بإخطار ذوى الشأن بخطاب علم الوصول.
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