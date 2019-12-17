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مديرة "تأهيل الشباب": منتدى شرم الشيخ شهد زخمًا

الثلاثاء 17/ديسمبر/2019 - 11:51 ص
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رشا راغب
رشا راغب
هدى عبدالرازق
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قالت رشا راغب، المدير التنفيذي لأكاديمية تدريب وتأهيل الشباب، إن منتدى شباب العالم في نسخته الثالثة شهد زخمًا كبيرا في عدد الورش، والقضايا المطروحة للمناقشة، فضلا على زيادة عدد الضيوف.

وأشارت خلال لقاء خاص ببرنامج "الآن" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الثلاثاء، إلى أن عدد المشاركين في المنتدى في نسخته الثالثة قارب على 8 آلاف ضيف، معقبة: "العدد أكبر والمسئولية أكبر"، لافتة إلى أن المنتدى ركز على 3 محاور وهي السلام والإبداع والتنمية.

وأوضحت المدير التنفيذي لأكاديمية تدريب وتأهيل الشباب، أن مجموعة العمل التي تعد للمنتدى تبحث وتركز على المستجدات في الوضع لطرحها للمناقشة، بحيث يكون هناك قيمة مضافة للمنتدى.
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