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ضبط عصابة سرقة سيارات بالجيزة

الثلاثاء 17/ديسمبر/2019 - 11:51 ص
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بوابة الفجر
هبة عبدالحفيظ
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أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بالإشتراك مع إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الجيزة قيام (4) عناصر إجرامية لأحدهم معلومات جنائية- بتكوين تشكيلًا عصابيًا تخصص نشاطه الإجرامى فى ارتكاب حوادث سرقات السيارات بالطريق العام بأسلوب "كسر الكونتاكت وتوصيل الأسلاك"، حيث يقوم إثنان منهم بسرقة السيارات ومساومة مالكيها على إعادتها مقابل مبالغ مالية والآخران يقومان بإخفائها.

عقب تقنين الإجراءات، تم إعداد عدة أكمنة أسفرت إحداها عن ضبطهم وبحوزة إثنين منهم (مبلغ مالى- سلاح أبيض "كتر" - 3 مفك - 11 هاتف محمول).

بمواجهتهم اعترفوا بارتكاب حادثين بذات الأسلوب بدائرتى قسمى شرطة ("أول الشيخ زايد بالجيزة" - "مصر الجديدة بالقاهرة") وتم بإرشادهم ضبط السيارتين وسيارة أُخرى ملاكى "جارى فحصها".

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
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الكلمات المفتاحية

محافظات سرقة سيارات حواث الجيزة أخبار مصر

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