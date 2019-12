دانيال كريج أول من يجسد شخصية "جيمس بوند" بشعر أشيب

ووفقا لصحيفة ديلي ميل، فإنه من الحقائق الطريفة التي سيشهدها الفيلم، أن دانيال كريج سيظهر بشخصية جيمس بوند بشعر أبيض، وهي ستكون المرة الاولى التي يظهر به ممثل لشخصية جيمس بوند بهذه الصفة.



وكانت قد بدأت الحملة الترويجية للجزء الجديد من أفلام جيمس بوند، بعد أن استضاف برنامج التوك شو الصباحي الشهير "جود مورنينج أمريكا"، أبطال فيلم جيمس بوند الجديد، النجم دانيال كريج ورامي مالك وليا سيدو، احتفالا بطرح الإعلان الترويجي الأول للفيلم.



وطرحت شركة الإنتاج السينمائي الأمريكية "يونيفرسال" الإعلان التشويقي الأول لفيلم جيمس بوند الجديد المرتقب، عبر قناتها الرسمية على موقع يوتيوب.



وسيكون فيلم 'No Time To Die'، الجزء الـ 25 من سلسلة أفلام الجاسوسية الشهيرة جيمس بوند James Bond، في حين سيكون الجزء الخامس والأخير الذي سيظهر به النجم دانيال كريج في شخصية العميل 007.



ومنذ عام 1962، قدم شخصية جيمس بوند 6 نجوم كبار كان أبرزهم النجم شون كونري، والنجم روجر مور، والنجم بيرس بروسنان والنجم دانيال كريج.



ويمتلك النجم روجر مور نصيب الأسد من عدد الأفلام التي ظهر بها بشخصية جيمس بوند، والتي بلغ عددها سبعة أفلام.



كانت أولى الأفلام التي ظهر بها النجم روجر مور في شخصية جيمس بوند، فيلم "Live and Let Die"، الذي طرح بصالات العرض عام 1973.



ومن بعده فيلم "The Man with the Golden Gun"، الذي طرح في صالات العرض السينمائية عام 1974، وفيلم "The Spy Who Loved Me" الذي طرح بصالات العرض عام 1977.



ومن بعده فيلم "Moonraker" الذي طرح بصالات العرض في عام 1979، ومن بعده كان الفيلم الخامس لروجر مور بشخصية بوند فيلم "For Your Eyes Only" الذي طرح بصالات العرض في عام 1981.



ثم فيلم "Octopussy" الذي طرح في صالات العرض عام 1983، وأخيرا كان الفيلم السابع الذي اختتم به روجر مور تجسيده لشخصية بوند، وهو فيلم "A View to a Kill" الذي طرح في عام 1985

ومن بعده يأتي النجم شون كونري الذي كان أول من ظهر بشخصية جيمس بوند، والذي قدم هذه الشخصية في ستة أفلام كان أولها عام 1962 بعنوان Dr. No، وفيلم From Russia with Love الذي طرح في عام 1963، وفيلم Goldfinger الذي طرح في عام 1964، وفيلم Thunderball الذي طرح في عام 1965، وفيلم You Only Live Twice الذي طرح في عام 1967، وفيلم Diamonds Are Forever الذي طرح في عام 1971.



كما قد النجم بيرس بروسنان شخصية جيمس بوند في أربعة أفلام، كان أولها GoldenEye الذي طرح في عام 1995، ومن بعده فيلم Tomorrow Never Dies الذي طرح في عام 1997، ثم فيلم The World Is Not Enough الذي طرح في عام 1999، وفيلم Die Another Day الذي طرح في عام 2002.



تتعدد الاختلافات التي سيتميز بها الجزء القادم من سلسلة أفلام جيمس بوند، والتي من ضمنها ظهور سيارة كهربائية للمرة الأولى بالسلسلة، وأنه سيكون الجزء الأخير للنجم دانيال كريج في هذه الشخصية.