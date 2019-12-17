بسبب "قُبلة".. فنانة شهيرة تتلقى تهديدات بالقتل



وكان أول ظهور للثنائي معا في شهر أكتوبر الماضي، حين التقطت لهما صورا وهما يتبادلان القبلات بشوارع مدينة نيويورك، بعد أسابيع قليلة من انفصال ليام عن زوجته السابقة مايلي سايرس.



وقال ماديسون في تصريحات جديدة لها لمجلة Sunday Life، أن تحرص بشدة في الوقت الحالي على الإبقاء على حياتها الشخصية سرا، بعيدا عن متتبعيها على منصات التواصل.



وحين وجه لماديسون سؤال ضمن الحوار عن ماهية الرسائل التي تتلقاها في العادة على حساباتها الخاصة بمواقع التواصل، اعترفت ماديسون أنها سبق لها تلقي تهديدات صريحة بالقتل على خلفية ارتباطها بليام هيمسورث من أشخاص مجهولي المصدر.



وعرفت الممثلة الشابة ماديسون براون بظهورها كأحد أبطال فيلم Dynasty، وهي تمتلك قاعدة جماهيرية متواضعة في الوقت الحالي، إذ يقدر متتبعيها على موقع أنستجرام بنصف مليون متابع.



تحدثت الممثلة الصاعدة ماديسون براون البالغة من العمر 22 عام، عن ما عاد عليها من جانب سلبي بسبب اعلان ارتباطها عاطفيا بالنجم الشاب ليام هيمسورث.