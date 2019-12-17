كورة اون لاين NOW مشاهدة مباراة ليفربول وأستون فيلا بث مباشر beIN SPORT المفتوحة «LIVERPOOL» هدف صلاح رابط ليفربول HD





تواصل الاتحاد الإنجليزي مع ليفربول وأبلغهم بالواقع، وأنه لا توجد فرصة لتغير الموعد، في الوقت الذي من غير الممكن أن ينسحب الفريق من البطولة وإلا تعرض لغرامات وعقوبات.





كيف تعامل ليفربول مع الأزمة؟

كانت اللهجة في بداية الأمر بالنسبة لليفربول أنه سيقوم بالانسحاب من البطولة لعدم تمكنه من المشاركة في مباراتين في يومين ببلدين مختلفين.





كلوب أكد ذلك مرارًا وتكرارًا، وقد خرج كلوب حينها بتصريحات ساخرة كان أبرزها عندما قال "الحل أن يأتي أستون فيلا إلى قطر ويلاقينا هنا.".





في نهاية المطاف، استقرت الآراء داخل إدارة ليفربول على أن يقسم الفريق إلى فريقين، وأرسلت طلبًا رسميًا للاتحاد الإنجليزي بهذا الأمر وقد تمت الموافقة عليه.





بالتالي، فإن ليفربول سوف يخوض المباراة أمام أستون فيلا بنصف فريقه، والنصف الآخر سيكون في قطر من أجل مباراة نصف نهائي كأس العالم للأندية.





مشاهدة مباراة ليفربول واستون فيلا يحتضن ملعب "فيلا بارك"، في العاشرة إلا ربع مساء اليوم الثلاثاء، المباراة التي تجمع بين ناديي أستون فيلا المحترف ضمن صفوفه الثنائي المصري أحمد المحمدي ومحمود تريزيجيه وليفربول، ضمن منافسات الدور ربع النهائي في بطولة كأس الرابطة الإنجليزية.













بدون تقطيع ليفربول واستون فيلا وتقرر أن يشارك ليفربول في مباراة اليوم بفريق الشباب بعدما تم رفض تأجيل المباراة على الرغم من مشاركة الفريق الكروي الأول الذي يضم النجم المصري محمد صلاح في بطولة كأس العالم للأندية المقامة حالياً في قطر، وذلك بسبب جدول المباريات المزدحم.





استون فيلا وليفربول وتأهل ليفربول إلى الدور ربع النهائي بعدما تغلب على أرسنال بنتيجة 5 – 4 عبر ركلات الترجيح بعدما انتهى الوقت الأصلي من عمر المباراة التي جمعتهما بملعب "آنفيلد" ضمن منافسات دور الـ 16 بالتعادل الإيجابي 5\5، في حين تأهل أستون فيلا بعد فوزه على وولفرهامبتون بنتيجة 2 – 1 في مباراة شهدت تألق الجناح المصري أحمد المحمدي الذي سجل الهدف الثاني لـ"الفيلانز".





ويسعى أستون فيلا لاستغلال عاملي الأرض والجمهور ونقص خبرة شباب ليفربول من أجل تحقيق الفوز والوصول إلى الدور نصف النهائي في محاولة لمصالحة الجماهير الغاضبة بسبب تراجع النتائج في مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج".





ويدرس دين سميث المدير الفني لنادي أستون فيلا عودة الثنائي المصري محمود تريزيجيه وأحمد المحمدي للتشكيلة الأساسية للفريق في مباراة اليوم طبقًا لسياسة التدوير ومنح فرصة المشاركة في المباريات أمام جميع لاعبي الفريق.





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كيف تعامل ليفربول مع الأزمة؟

كانت اللهجة في بداية الأمر بالنسبة لليفربول أنه سيقوم بالانسحاب من البطولة لعدم تمكنه من المشاركة في مباراتين في يومين ببلدين مختلفين.