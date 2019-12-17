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إليسا لجمهورها: "مابقبل الشتيمة.. وحافظوا على الاحترام بينكم"

الثلاثاء 17/ديسمبر/2019 - 11:49 ص
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إليسا
إليسا
رانيا ماهر
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وجهت الفنانة اللبنانية إليسا، رساله صارمة، للمتابعيها عن الذين يختلفون بوجهات النظر علي صفحتها، ويتجهون إلى السباب وتراشق الألفاظ.


 وكتبت إليسا عبر حسابها الرسمي بموقع التدوينات القصيرة "تويتر" قائلة: "‏ما بقبل الشتيمة والمسبات والتعرض لحدا على صفحتي خاصة من المعجبين والأصدقاء، وما بدي إنجبر أعمل بلوك لحدا عم يتعرض لشخص تاني. بتمنى عليكن تحافظو على الاحترام لأنو هيدي مش أساليب بالحوار".

علي سياق أخر يذكر أن ملكة الإحساس إليسا أحيت مؤخرا حفلا غنائيًا ضخمًا على مسرح أوبرا جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا بمدينة ٦ أكتوبر بحضور عدد من نجوم الفن ومشاهير الإعلام.

وصعدت علي خشبة المسرح مردة لأغنية وطنية "بلادي" للبنان وسط أجواء من الحماس والإثارة، بعدها قدمت اغنية"وحشتوني" ،" اعيش بحريه" ، " سهرني ياليل" ،"عيشالك" ، "لولا الملامة" لوردة و"نسم علينا الهوا " لفيروز ،"أجمل إحساس " ، "يا مرايتي" .. وغيرها ممن تفاعل معها الحضور على مدي أكثر من ساعة ونصف الساعة.

كما تستعد الفنانة إليسا لإحياء حفلاً غنائيًا كبيرًا في الكويت، وذلك يوم 2 يناير القادم.

وفي سياق آخر، طرحت إليسا مؤخرًا أغنية جديدةمن خلال قناتها الرسمية عبر موقع "يوتيوب"، أهدتها الى المتظاهرين اللبنانيين تحمل الأغنية اسم "عم ثور"، والأغنية من كلمات سهام الشاشع، وموسيقى هادي شرارة، وألحان محمد رحيم.

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