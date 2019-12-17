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ضبط 7 قضايا تهريب و29 مزاولة مهنة بدون تصريح

الثلاثاء 17/ديسمبر/2019 - 11:48 ص
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بوابة الفجر
هبة عبدالحفيظ
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أسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية.. وذلك على النحو التالى:

فى مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية: ضبط (7) قضايا تهريب أبرزها (ملابس أجنبية الصنع – ساعات ونظارات– قطع غيار سخانات– قطع غيار دراجات نارية) بلغت إجمالى القيمة والتعويض تجاوزت مليونين ونصف المليون جنيه.

فى مجال مكافحة جرائم تهريب النقد: ضبط (1) قضية تهريب مبالغ مالية بالجنيه المصرى.. بإجمالى مبالغ مضبوطة 16 ألف جنيه.

فى مجال مكافحة جرائم تهريب الألعاب النارية والأسلحة البيضاء: ضبط (3) قضايا.
فى مجال الأمن العام: ضبط عدد (29) قضية ( مزاولة مهنة بدون تصريح، إنتهاء فترة التصريح، دخول دائرة جمركية بدون تصريح، مخالفات مسطح مائى، مخالفات السائقين ).
فى مجال ضبط المخالفات المرورية: ضبط عدد (1126) مخالفة مرورية متنوعة.
فى مجال مكافحة جرائم تهريب وحيازة المواد المخدرة: ضبط (2) قضية. 
فى مجال تنفيذ الأحكام: تنفيذ عدد (231) حكم قضائى متنوع.
فى مجال مكافحة جرائم "الهجرة غير الشرعية- تزوير المستندات": ضبط (4) قضايا.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى مواصلة الحملات الأمنية المكبرة على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.
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