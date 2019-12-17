Advertisements
Advertisements
Advertisements

الأرصاد: ارتفاع طفيف في درجات الحرارة غدا الأربعاء

الثلاثاء 17/ديسمبر/2019 - 11:45 ص
Advertisements
درجات الحرارة غدا
درجات الحرارة غدا
Advertisements
قالت الأرصاد الجوية إن البلاد تشهد ارتفاعا طفيفا في درجات الحرارة غدا الأربعاء، وتُسجل القاهرة 21 درجة، ويسود طقس دافئ على جميع أنحاء البلاد نهارا وبارد ليلا، مع انحصار فرص سقوط الأمطار على بعض المناطق من السواحل الغربية، وهدوء نسبي في حركة الرياح.

شبورة كثيفة
وأوضحت الأرصاد الجوية أن البلاد تشهد شبورة كثيفة تعيق رؤية السائقين والمارة وخاصة على الطرق الصحراوية في النهار الباكر، مناشدة بتوخي الحذر واتباع التعاليم ومتابعة النشرات الجوية باستمرار للاطلاع على حالة الجو قبل الخروج من المنزل.

حركة الموج في البحرين (الأحمر - المتوسط)
وعن حالة الموج في البحرين الأحمر والمتوسط، ففي الأحمر ارتفاعه يكون  من 1.5 إلى 2.متر، والرياح السطحية شمالية شرقية، وفي المتوسط يرتفع من 1 إلى 1.5 متر، والرياح السطحية شمالية غربية.

درجات الحرارة غدا 
وعن درجات الحرارة المتوقعة غدا الأربعاء، قالت الأرصاد الجوية إن العظمى بالقاهرة تكون 21 درجة والصغرى 11 درجة، وعن الإسكندرية فتصل العظمى إلى 21 والصغرى 11 درجة، بينما مطروح فتكون العظمى 20 درجة والصغرى 12 درجة، فيما تسجل سوهاج العظمى 21 درجة والصغرى 10 درجة، أما قنا فتصل العظمى إلى 21 درجة والصغرى 9 درجة، وعن أسوان فتكون العظمى 24 درجة والصغرى 12 درجة.  

حالة الطقس اليوم
وعن تفاصيل طقس اليوم، فأشارت الأرصاد الجوية إلى أن الطقس يشهد حالة من الاستقرار، وتتحسن الأحوال الجوية بخلاف الفترة الماضية، ويسود طقس دافئ شمالا وجنوبا، وبادر في الليل، مما حرصت على توجيه التحذيرات للمواطنين بارتداء الملابس الثقيلة في الصباح الباكر وساعات الليل المتأخرة. 
Advertisements

أخبار تهمك

الأهلي يقترح على فايلر صفقة نارية

منذ حوالي 14 ساعة

«يلا شوت beIN المفتوحة» مشاهدة مباراة ليفربول وأستون فيلا بث مباشر KORA live كورة جول رابط ماتش اليوم ليفربول liverpool

الآن

نجم برشلونة يغيب عن الكلاسيكو ضد ريال مدريد

منذ 41 دقيقة

"تشافي" يتوقع نتيجة الكلاسيكو بين برشلونة وريال مدريد

منذ أقل من ساعة

أول رد فعل من مرتضى منصور بعد خسارة الزمالك

منذ حوالي 13 ساعة

live| بث مباشر مشاهدة مباراة السد والترجي بث مباشر اليوم في مونديال الأندية بدون تقطيع watch cup

منذ حوالي 15 ساعة

حارس الطلائع: هدف مصطفى محمد غير صحيح

منذ حوالي 9 ساعات

يلا شوت BEIN المفتوحة مشاهدة مباراة الترجي والسد بث مباشر ZAMALEK LIVE رابط ماتش الترجي بدون تقطيع جودة متعددة plus

الآن

بعد هزيمة الزمالك.. عمرو أديب يوجه رسالة للأهلاوية (فيديو)

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. الأهلي يطلب رسميا المهاجم الأجنبي

منذ ساعة و نصف

حجازي يهدد الصفقة المقبلة في الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

«قناة مفتوحة» مشاهدة مباراة الهلال وفلامينجو بث مباشر KORA LIVE كورة ستار PLUS رابط ماتش الهلال يوتيوب plus Alhilal

منذ حوالي 17 ساعة

مفاجأة كبرى.. صفقة إنجليزية تهدد طلب فايلر في الأهلي

منذ حوالي 20 ساعة

أول تعليق من السيسي على تهديد إثيوبيا بحشد مليون مقاتل

منذ حوالي 14 ساعة

صفقة تبادلية كبرى تقرب الأهلي من أفضل مدافع في إفريقيا

منذ حوالي 14 ساعة

حازم إمام يهاجم جماهير الأهلي بتعليق مثير.. تعرف على التفاصيل

منذ حوالي 11 ساعة
Advertisements

تصويت

هل تؤيد إجراء تعديل وزاري فى الوقت الحالى

هل تؤيد إجراء تعديل وزاري فى الوقت الحالى

الأكثر قراءة
06:22 ص

بعد هزيمة الزمالك.. عمرو أديب يوجه رسالة للأهلاوية (فيديو)

يلا شوت BEIN المفتوحة مشاهدة مباراة الترجي والسد بث مباشر ZAMALEK LIVE رابط ماتش الترجي بدون تقطيع جودة متعددة plus

03:58 م

عاجل.. الأهلي يطلب رسميا المهاجم الأجنبي

10:16 ص

أول رد فعل من مرتضى منصور بعد خسارة الزمالك

10:32 م

"تشافي" يتوقع نتيجة الكلاسيكو بين برشلونة وريال مدريد

11:00 ص

مقالات وكتاب

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: مثلث الشيطان

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: أقراص تقطع رغبة المتعافي فى العودة إلى الإدمان!

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: تامر حسنى.. كفاية استخفاف بمن يحبونك

DMCA.com Protection Status