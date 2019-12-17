الأرصاد: ارتفاع طفيف في درجات الحرارة غدا الأربعاء

قالت الأرصاد الجوية إن البلاد تشهد ارتفاعا طفيفا في درجات الحرارة غدا الأربعاء، وتُسجل القاهرة 21 درجة، ويسود طقس دافئ على جميع أنحاء البلاد نهارا وبارد ليلا، مع انحصار فرص سقوط الأمطار على بعض المناطق من السواحل الغربية، وهدوء نسبي في حركة الرياح.





شبورة كثيفة

وأوضحت الأرصاد الجوية أن البلاد تشهد شبورة كثيفة تعيق رؤية السائقين والمارة وخاصة على الطرق الصحراوية في النهار الباكر، مناشدة بتوخي الحذر واتباع التعاليم ومتابعة النشرات الجوية باستمرار للاطلاع على حالة الجو قبل الخروج من المنزل.





حركة الموج في البحرين (الأحمر - المتوسط)

وعن حالة الموج في البحرين الأحمر والمتوسط، ففي الأحمر ارتفاعه يكون من 1.5 إلى 2.متر، والرياح السطحية شمالية شرقية، وفي المتوسط يرتفع من 1 إلى 1.5 متر، والرياح السطحية شمالية غربية.

درجات الحرارة غدا وعن درجات الحرارة المتوقعة غدا الأربعاء، قالت الأرصاد الجوية إن العظمى بالقاهرة تكون 21 درجة والصغرى 11 درجة، وعن الإسكندرية فتصل العظمى إلى 21 والصغرى 11 درجة، بينما مطروح فتكون العظمى 20 درجة والصغرى 12 درجة، فيما تسجل سوهاج العظمى 21 درجة والصغرى 10 درجة، أما قنا فتصل العظمى إلى 21 درجة والصغرى 9 درجة، وعن أسوان فتكون العظمى 24 درجة والصغرى 12 درجة.





حالة الطقس اليوم

وعن تفاصيل طقس اليوم، فأشارت الأرصاد الجوية إلى أن الطقس يشهد حالة من الاستقرار، وتتحسن الأحوال الجوية بخلاف الفترة الماضية، ويسود طقس دافئ شمالا وجنوبا، وبادر في الليل، مما حرصت على توجيه التحذيرات للمواطنين بارتداء الملابس الثقيلة في الصباح الباكر وساعات الليل المتأخرة.