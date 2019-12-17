KOOORA GOAL - يلا شووت مشاهدة ليفربول وأستون فيلا بث مباشر LIVERPOOL NOW كورة لايف SALAH MATCH رابط ماتش ليفربول NOW

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الثلاثاء 17/ديسمبر/2019 - 11:43 ص
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مشاهدة ليفربول وأستون فيلا بث مباشر
مشاهدة ليفربول وأستون فيلا بث مباشر
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بث حي مباراة لليفربول واستون فيلا ما هي أزمة الريدز مع الاتحاد الإنجليزي؟ وكيف سيلعب ليفربول في كأس العالم للأندية بعد يوم واحد من مباراة كأس كاراباو ضد أستون فيلا؟
فور تحقيق ليفربول الفوز بركلات الجزاء الترجيحية على آرسنال في أعقاب التعادل الإيجابي بخمسة أهداف لكل فريق في الوقت الأصلي، في المباراة التي أُقيمت ضمن دور الـ 16 من كأس كاراباو، برزت أزمة كبيرة بسبب موعد مباريات الدور ربع النهائي.

مشاهدة مباراة ليفربول واستون فيلا هذه الأزمة تجلت في خروج المدرب يورجن كلوب بعد المباراة وحديثه عن أن فريقه سوف ينسحب من المباراة المقبلة في حال أن لم يتم وضع موعد مناسب لها من قبل الاتحاد الإنجليزي.

وبعد أن أوقعت القرعة ليفربول في مواجهة أستون فيلا، خرج كلوب ثانيةً ليقول أنه يرجح الانسحاب بسبب الجدول المزدحم للريدز والذي يتنافس فيه على 5 بطولات هذا الموسم.

شاهد بدون تقطيع مباراة ليفربول إلا أن في نهاية المطاف، تمكن الاتحاد الإنجليزي من إيجاد الحل الأمثل لهذه الأزمة بالاتفاق مع إدارة ليفربول، ليخوض ليفربول بشكل عادي مباراته أمام أستون فيلا رغم ما فيها من تعارض مع مشاركته في كأس العالم للأندية بقطر.

في هذا التقرير سوف نتعرف وإياكم على الأزمة من كافة جوانبها.

تكمن الأزمة في أن مباراة أستون فيلا ستكون قبل يوم واحد من استحقاق رسمي مهم لليفربول بالمشاركة في كأس العالم للأندية.

لذلك سيتعين على ليفربول إما تقسيم الفريق أو الذهاب إلى قطر والانسحاب من البطولة، فلن يتمكن من خوض المباراتين بنفس اللاعبين بكل التأكيد.

كيف تعامل الاتحاد الإنجليزي مع الأزمة؟
في البداية حاول الاتحاد الإنجليزي أن يُرحل المباراة لتكون في يناير بدلًا من ديسمبر، غير أنه اصطدم مجددًا بجدول ليفربول الممتلئ عن آخره.

كانت الفكرة الأولى أن يتم جعل المباراة في الفترة بين 5 يناير إلى 11 يناير، وهي فترة لا يوجد خلالها مباريات، ولكن المفاجأة أن الاتحاد الإنجليزي مجبر على وضع مباراة من كأس الاتحاد لليفر في يومها.

بالتالي، وبسبب الازدحام المعتاد لجدول البريميرليج، لم يكن أمام الاتحاد الإنجليزي سوى أن يجعل المباراة في موعدها مهما كانت الظروف.

تواصل الاتحاد الإنجليزي مع ليفربول وأبلغهم بالواقع، وأنه لا توجد فرصة لتغير الموعد، في الوقت الذي من غير الممكن أن ينسحب الفريق من البطولة وإلا تعرض لغرامات وعقوبات.

كيف تعامل ليفربول مع الأزمة؟
كانت اللهجة في بداية الأمر بالنسبة لليفربول أنه سيقوم بالانسحاب من البطولة لعدم تمكنه من المشاركة في مباراتين في يومين ببلدين مختلفين.

كلوب أكد ذلك مرارًا وتكرارًا ، وقد خرج كلوب حينها بتصريحات ساخرة كان أبرزها عندما قال "الحل أن يأتي أستون فيلا إلى قطر ويلاقينا هنا.".

في نهاية المطاف، استقرت الآراء داخل إدارة ليفربول على أن يقسم الفريق إلى فريقين، وأرسلت طلبًا رسميًا للاتحاد الإنجليزي بهذا الأمر وقد تمت الموافقة عليه.

بالتالي، فإن ليفربول سوف يخوض المباراة أمام أستون فيلا بنصف فريقه، والنصف الآخر سيكون في قطر من أجل مباراة نصف نهائي كأس العالم للأندية.
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مشاهدة ليفربول وأستون فيلا بث مباشر لبط دور 16

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