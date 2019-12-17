يلا شوت BEIN SPORT مشاهدة مباراة الترجي والسد بث مباشر يلا شووت KORA STAR كورة لايف ماتش السد رابط NOW الترجي

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الثلاثاء 17/ديسمبر/2019 - 11:29 ص
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بوابة الفجر
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مشاهدة مباراة الترجي والسد بث مباشر عبر الفجر والفجر الرياضي، يواجه نادي الترجي التونسي نظيره السد القطري اليوم الثلاثاء، من أجل تحديد المركز الخامس والسادس في كأس العالم للأندية.

بث حي مواجهة الترجي والسد بدون تقطيع وتقام مباراة الترجي والسد على أرضية ملعب استاد خليفة الدولي ضمن منافسات البطولة القارية.

مشاهدة مباراة الترجي الان بدون توقف عبر وكان الترجي قد خسر أمام الهلال السعودي بهدف دون رد، بينما خسر السد القطري أمام مونتيري المكسيكي بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

مشاهدة مواجهة السد والترجي | موعد مباراة الترجي والسد 
تقام مباراة الترجي والسد اليوم في تمام الساعة 4:30 بتوقيت مصر و5:30 بتوقيت السعودية و3:30 بتوقيت تونس.

بث حي مواجهة السد لقناة الناقلة لمباراة الترجي والسد
تذاع مباراة الترجي التونسي والسد القطري عبر قناة bein sports HD 1

مشاهدة مواجهة الترجي معلق مباراة الترجي والسد
ويقوم على محمد علي بمهمة التعليق على مباراة الترجي والسد في كأس العالم للأندية.

يمكنك مطالعة مواعيد ونتائج جميع المباريات لحظة بلحظة على مركز المباريات من هنا.
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