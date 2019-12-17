Advertisements
Advertisements
Advertisements

مشاهدة مباراة ليفربول ضد أستون فيلا بث مباشر «القناة المفتوحة» beIN SPORT YouTube مجانا بدون تقطيع

الثلاثاء 17/ديسمبر/2019 - 11:35 ص
Advertisements
مشاهدة مباراة ليفربول ضد أستون فيلا بث مباشر
مشاهدة مباراة ليفربول ضد أستون فيلا بث مباشر
الفجر الرياضي
Advertisements
يتهيأ أستون فيلا لاستقبال ليفربول على ملعب فيلا بارك، وذلك في إطار مباريات دور ربع النهائي لمسابقة كأس الرابطة الإنجليزية التي يُطلق عليها كابيتال وان في الوقت الراهن، وسيقام اللقاء يوم الثلاثاء 17 ديسمبر 2019 ميلاديًا، الموافق 20 ربيع الآخر.

دفع ليفربول بلاعبيه الشباب في مباراة ثمن النهائي ضد آرسنال لعل وعسى يودع البطولة بسبب مشاركته في كأس العالم للأندية ولكن الصغار أحرجوا يورجن كلوب وتأهلوا إلى الدور التالي، ليضطر الريدز للمشاركة في اللقاء بتشكيل مجهول حتى الآن.

في المقابل، صعد أستون فيلا لربع النهائي عقب التغلب على وولفرهامبتون في الدور الفائت بهدفين لهدف في مباراة شهدت تألق أحمد المحمدي والذي أحرز هدف الفوز لفريقه في الدقيقة 57 من عمر اللقاء الذي كان قد أُقيم على ملعبه أيضًأ.

وفي هذا التقرير سنتعرف على موعد مباراة  ليفربول ضد أستون فيلا، القنوات الناقلة وأكثر من ذلك.

من المقرر أن يقوم ليفربول بإشراك لاعبيه الشباب في هذه المباراة بسبب تصادف إقامتها في نفس فترة سفر الفريق إلى قطر، للمشاركة في كأس العالم للاندية، لذا ستحصل بعض الأسماء على فرصتها مع الفريق الأول للمرة الأولى على الإطلاق.

التشكيل | 4-3-1-2

كيفين كيليهير
آدم لويس - سيب فان دين بيرج - بيلي كوميتو - نيكو ويليامز
هيربي كين - بيدرو تشيرفيلا - إيليا ديكسون بونر
إسحاق كريستي ديفيز
لويس لونجستاف - توماس هيل 
الغيابات والتشكيل المتوقع لأستون فيلا

من المتوقع أن يدفع المدرب سميث ببعض اللاعبين الذين لم يشاركوا كثيرًا في الفترة الأخيرة، خاصًة وأن ليفربول سيدفع بالصف الثالث بسبب مشاركته في مونديال الأندية.

سيبدأ النرويجي نيلاند في حراسة المرمى، وأمامه الرباعي تايلور، كونسا، هاوس والمحمدي، وسيلعب الثلاثي لانسبوري، هوريهان ولويز في وسط الملعب، وفي المقدمة سيتواجد الغازي، تريزيجيه وديفيز.

التشكيل | 4-2-3-1

أوريان نيلاند
نيل تايلور- إيزري كونسا - كورتني هاوس - أحمد المحمدي
دوجلاس لويز - كونور هوريهان - هنري لانسبوري
محمود تريزيجيه - كينان ديفيز - أنور الغازي .
Advertisements

الكلمات المفتاحية

مشاهدة مباراة ليفربول ضد أستون فيلا بث مباشر لبط

أخبار تهمك

أول رد فعل من مرتضى منصور بعد خسارة الزمالك

منذ حوالي 13 ساعة

يلا شوت BEIN المفتوحة مشاهدة مباراة الترجي والسد بث مباشر ZAMALEK LIVE رابط ماتش الترجي بدون تقطيع جودة متعددة plus

الآن

الأهلي يقترح على فايلر صفقة نارية

منذ حوالي 14 ساعة

حازم إمام يهاجم جماهير الأهلي بتعليق مثير.. تعرف على التفاصيل

منذ حوالي 11 ساعة

مفاجأة كبرى.. صفقة إنجليزية تهدد طلب فايلر في الأهلي

منذ حوالي 20 ساعة

«قناة مفتوحة» مشاهدة مباراة الهلال وفلامينجو بث مباشر KORA LIVE كورة ستار PLUS رابط ماتش الهلال يوتيوب plus Alhilal

منذ حوالي 17 ساعة

«يلا شوت beIN المفتوحة» مشاهدة مباراة ليفربول وأستون فيلا بث مباشر KORA live كورة جول رابط ماتش اليوم ليفربول liverpool

الآن

حجازي يهدد الصفقة المقبلة في الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

أول تعليق من السيسي على تهديد إثيوبيا بحشد مليون مقاتل

منذ حوالي 14 ساعة

live| بث مباشر مشاهدة مباراة السد والترجي بث مباشر اليوم في مونديال الأندية بدون تقطيع watch cup

منذ حوالي 15 ساعة

نجم برشلونة يغيب عن الكلاسيكو ضد ريال مدريد

منذ ساعة الا ربع

"تشافي" يتوقع نتيجة الكلاسيكو بين برشلونة وريال مدريد

منذ أقل من ساعة

حارس الطلائع: هدف مصطفى محمد غير صحيح

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. الأهلي يطلب رسميا المهاجم الأجنبي

منذ أقل من ساعتين

صفقة تبادلية كبرى تقرب الأهلي من أفضل مدافع في إفريقيا

منذ حوالي 14 ساعة

بعد هزيمة الزمالك.. عمرو أديب يوجه رسالة للأهلاوية (فيديو)

منذ حوالي 6 ساعات

موضوعات متعلقة

تريزيجيه يدخل التشكيل الأساسي لأستون فيلا للمرة الأولى

تابع لايف YouTube مشاهدة مباراة أستون فيلا وتشارلتون أثلتيك بث مباشر لحظة بلحظة رابط ماتش تريزيجيه بدون تقطيع ON LINE

تشكيل أستون فيلا أمام توتنهام.. تريزيجيه والمحمدي أساسيان (شاهدوا المباراة الآن عبر beIN SPORTS)

تشكيل أستون فيلا أمام إيفرتون.. تريزيجيه أساسيًا| مشاهدة مباراة استون فيلا بث مباشر جودة متعددة

خاص.. المحمدي يعود لتشكيل استون فيلا و تريزيجه أساسيا أمام ولفرهامبتون بكأس الرابطة

موعد مباراة أستون فيلا وولفرهامبتون بكأس الرابطة الإنجليزية.. تريزيجيه في الصورة

Advertisements

تصويت

هل تؤيد إجراء تعديل وزاري فى الوقت الحالى

هل تؤيد إجراء تعديل وزاري فى الوقت الحالى

الأكثر قراءة
06:22 ص

بعد هزيمة الزمالك.. عمرو أديب يوجه رسالة للأهلاوية (فيديو)

يلا شوت BEIN المفتوحة مشاهدة مباراة الترجي والسد بث مباشر ZAMALEK LIVE رابط ماتش الترجي بدون تقطيع جودة متعددة plus

03:58 م

عاجل.. الأهلي يطلب رسميا المهاجم الأجنبي

10:16 ص

أول رد فعل من مرتضى منصور بعد خسارة الزمالك

10:32 م

"تشافي" يتوقع نتيجة الكلاسيكو بين برشلونة وريال مدريد

11:00 ص

مقالات وكتاب

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: مثلث الشيطان

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: أقراص تقطع رغبة المتعافي فى العودة إلى الإدمان!

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: تامر حسنى.. كفاية استخفاف بمن يحبونك

DMCA.com Protection Status