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دراسة: تناول الفلفل الحار يقلل من خطر الوفاة بسبب النوبات القلبية

الثلاثاء 17/ديسمبر/2019 - 11:28 ص
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بوابة الفجر
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توصلت دراسة حديثه إلى أن تناول الفلفل الحار أربع مرات في الأسبوع، يقلل من خطر الإصابة بالنوبات القلبية والوقاية من مخاطر الوفاة المبكره.

أظهرت نتائح الدراسة التي اجراها الباحثون لمدة 8 سنوات، على النظام الغذائي لما يقرب من 23 ألف متطوع، أن البالغين الذين يتناولون الفلفل الحار بشكل مستمر كانوا أقل عرضة للوفاة المبكره بسبب النوبات القلبية بنسبة 40 في المائة.

وقال الباحثين أن المتطوعين الذين لا يتبعون نظاما غذائيا صحيا، وجد أن تناول الفلفل الحار كان مفيدا لصحة القلب لديهم، حيث أن مادة الكابسيسين والتي تعد المركب النشط في الفلفل الحار وتعمل كمضاد للاتهاب، ربما تكون السبب في ذلك.

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الكلمات المفتاحية

صحة القلب دراسة طبية الوفاه المبكرة النوبات القلبية الفلفل الحار

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