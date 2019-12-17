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زيدان يحرج برشلونة ويتحدث عن رقابة ميسي

الثلاثاء 17/ديسمبر/2019 - 11:36 ص
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ميسي وزيدان
ميسي وزيدان
علي نبوي
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أكد الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد على جاهزية فريقه لمواجهة الغد أمام برشلونة في كلاسيكو الأرض، والذي سيقام على ملعب "كامب نو" في مباراة مؤجلة من الجولة العاشرة للدوري الإسباني "الليجا".

وأضاف زيدان في المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة الغد :"في الفترة الاخيرة لعبنا بشكل جيد، ووصلنا إلى الكلاسيكو في لحظة جيدة على جميع المستويات".

وتابع :"نحن سعداء بما نفعله، ووصلنا في لحظة جيدة إلى كامب نو بعدما خضنا عدة مباريات هامة وحققنا نتائج جيدة".

وعن تأجيل الكلاسيكو رد قائلا :"قواعد الأمن معروفة، ويجب علينا ان لا نشرح المزيد من الأشياء، يجب علينا أن نفكر في اللعبة، ووضع جهدنا كله وتفكيرنا من أجل اللعب فقط".

وأشار :"لم نفكر أبدًا في أن المباراة لن تلعب، وضعنا جهدنا كله من أجل اللعب فقط وخوض هذا اللقاء".

وأوضح :"أخبروننا بأنه يجب أن نصل لملعب المباراة معًا وهذا ما سنفعله . المهم هو أننا سنذهب لنلعب الكلاسيكو".

وأشار :"فالفيردي يقوم بعمل جيد في مركزه، مثل أي لاعب أخر في ريال مدريد، وهذه قيمة النادي، عليً أن أختار التشكيلة المناسبة، مع العلم أن كل اللاعبين جاهزين ومركزين".

وأردف :"سنستمتع بالمباراة بغض النظر عن الحديث حول المشاكل في كاتالونيا، نعلم من سنواجه، ومن هو الفريق الذي يملك ميسي".

واستطرد :"نعلم أننا سنلعب ضد فريق جيد، ولديه ميسي، ولكن نحن أيضا لدينا أسلحتنا".

وعن مدى جاهزية الويلزي جاريث بيل للمباراة قال :"بيل معنا، ويتدرب بشكل جيد مثل كل اللاعبين المتاحين، وسيكون جاهزا للكلاسيكو مثل زملائه".

وحول وضعه خطه لمراقبة ليونيل ميسي في مباراة الغد :"في السابق وضعت كوفاسيتش لمراقبة ميسي، اخترنا تلك الطريقة، ولكن غدا شيء آخر، وقصة أخرى، سنرى ما سنفعله".

وأشار :"أعتقد أن هذه المباراة مثل المباريات الأخرى، لأنها هي المباراة القادمة والتحدي القادم، من الواضح أن الخصم مهم، إنه يقوم بموسم جيد، لكن الشيء المهم هو أننا يجب أن نلعب بشكل جيد".

وأوضح :"شكاوي برشلونة حول التحكيم لا تزعجني ، لا أعتقد أنها ستؤثر على الكلاسيكو".

وعن ظهور ريال مدريد بشكل مميز في كامب نو عن سانتياجو برنابيو رد قائلا :"أنا لا أعرف ما إذا كان أفضل أم لا، ولكن هذا يعتمد دائما على حالتك، يجب أن تكون جيدا في جميع الخطوط، وفي النهاية يكون الأمر نفسه في كل من الملاعب، في البرنابيو والكامب نو".

وأتم حديثه :"الأمر لا يقتصر على الاستحواذ فقط، عليك أن تفكر في أشياء كثيرة، يجب أن نظهر أفضل نسخة لدينا، هذا ما سنحاول القيام به في مباراة الغد".
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ميسي زيدان ريال مدريد برشلونة اخبار الرياضة

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