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عائشة بن أحمد وحسن الرداد في كواليس فيلمهما الجديد "توأم روحي"

الثلاثاء 17/ديسمبر/2019 - 11:35 ص
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بوابة الفجر
رباب مصطفي
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نشرت الفنانة التونسية عائشة بن أحمد، صورة لها تجمعها بالفنان حسن الرداد، من كواليس تصوير أول مشاهد لهما من فيلم "تؤأم روحي"، عبر حسابها الشخصي "إنستجرام".

وظهرت عائشة، على متن الطائرة برفقة حسن الرداد، حيث علقت على الصورة قائلة: " باريس، نحن قادمون"، متجهين إلى باريس لبدأ كواليس تصوير فيلم" تؤام روحي"".

تؤأم روحي" يشارك فيه عدد من نجوم الفن منهم،حسن الرداد، وأمينة خليل، ومن إنتاج شركة السبكي.

ومن جانب آخر، شاركت الفنانة عائشة بن أحمد فى بطولة فيلم" الفلوس" وشارك في بطولة الفيلم عدد من نجوم الفن منهم ، تامر حسني، خالد الصاوى ، زينة ، احمد السقا ،علر ربيع ، مر عز الدين، محمد سلام ، ويزو ، اخراج سعيد الماروق ، تأليف محمد عبد المعطى ، وتدور أحداث الفيلم" الفلوس" حول شخص يدعى سيف وهو نصاب محترف ثم يقابل البنت الثرية تدعى حلا وتقابل سلسلة من الأكاذيب والخداع مختلط بعلاقة من الحب والصداقة والحياة.

ويذكر أن شارك الفنانة عائشة بن أحمد فى بطولة مسلسل" عالم افتراضي" وشارك في بطولة هذا المسلسل،عدد من نجوم الفن منهم، أحمد صلاح السعدني، كريم سرور، هند عبد الحليم، اخراج ابراهيم فخر، تأليف إياد صالح .
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