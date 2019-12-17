وزير التنمية المحلية يستقل أتوبيس بالكهرباء من عابدين للتحرير

استقل محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، واللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، واللواء علي رزق وئيس هيئة النقل العام، أوتوبيس تابع لهيئة النقل العام يعمل بالكهرباء في أول تجربة له.





وتجول الوزير والمحافظ محيط منطقة عابدين بالأوتوبيس، حتى ميدان التحرير، كما استمع من المسئولين لشرح تفصيلي عن كيفية عمل الأوتوبيس.





وكان وزير التنمية المحلية، واللواء خالد عبدالعال ورئيس هيئة النقل العام، استلما ٢٠ أوتوبيس كدفعة ثانية تعمل بالغاز الطبيعي.



