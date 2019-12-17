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«كورة لايف» TODAY LIVERPOOL مشاهدة مباراة ليفربول وأستون فيلا بث مباشر FIL GOAL رابط ماتش ليفربول PLUS بدون تقطيع NOW

الثلاثاء 17/ديسمبر/2019 - 11:31 ص
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مشاهدة مباراة ليفربول وأستون فيلا بث مباشر
مشاهدة مباراة ليفربول وأستون فيلا بث مباشر
الفجر الرياضي
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البث المباشر لمباراة استون فيلا وليفربول اليوم ، يلا شوت الجديد مشاهدة بث مباشر مباراة ليفربول وأستون فيلا الثلاثاء 17/12/2019 في بطولة كأس الرابطة الإنجليزية، حيث يبحث فريق ليفربول بشبابه تحت 23 عاماً لمواصلة مشوار الفريق المشاركة في بطولة كأس العالم للأندية، وذلك حينما ينزل ضيفاً على فريق أستون فيلا بكامل نجومه وفي مقدمتهم النجم المصري أحمد المحمدي وأيضاً النجم المصري الآخر محمود حسن تريزيجيه.كورة لايف مشاهدة مباراة ليفربول ضد استون فيلا اليوم يتهيأ أستون فيلا لاستقبال ليفربول على ملعب فيلا بارك، وذلك في إطار مباريات دور ربع النهائي لمسابقة كأس الرابطة الإنجليزية التي يُطلق عليها كابيتال وان في الوقت الراهن، وسيقام اللقاء يوم الثلاثاء 17 ديسمبر 2019 ميلاديًا، الموافق 20 ربيع الآخر. ونستعرض لكم في هذا المقال موعد مباراة ليفربول ضد أستون فيلا والقنوات الناقلة لهذه المباراة.


أستون فيلا Vs ليفربول .
البطولة : كأس الرابطة الإنجليزية (ربع نهائي).
القنوات الناقلة : بي ان سبورت 2 .
الملعب : فيلا بارك (أرضية أستون فيلا) .
المعلق : مضر اليوسف .

موعد المباراة :
10:45 مساءاً بتوقيت السعودية .
9:45 مساءاً بتوقيت مصر .
9:45 مساءاً بتوقيت فلسطين .
9:45 مساءاً بتوقيت الأردن.
9:45 مساءاً بتوقيت سوريا .
9:45 مساءاً بتوقيت لبنان .
10:45 مساءاً بتوقيت العراق .
9:45 مساءاً بتوقيت السودان .
10:45 مساءاً بتوقيت اليمن .
9:45 مساءاً بتوقيت ليبيا .
8:45 مساءاً بتوقيت تونس .
8:45 مساءاً بتوقيت الجزائر .
8:45 مساءاً بتوقيت المغرب .

تابع لايف مباراة ليفربول واستون فيلا مباشر، حيث يدخل فريق ليفربول مباراته المقبلة أمام مضيفه فريق أستون فيلا، وهو لم يعرف طعم الخسارة على الإطلاق في آخر 5 مباريات خاضها في الفترة الماضية، وفي مقابل ذلك نجح فريق ليفربول في تحقيق الانتصار في آخر 5 مباريات على التوالي، بينما لم يسقط فريق ليفربول في فخ التعادل في أي مباراة سابقة على الإطلاق. ومن الناحية التهديفية في آخر 5 مباريات خاضها فريق ليفربول في الفترة الماضية، نجح فريق ليفربول في تسجيل أربعة عشر هدفاً في شباك منافسيه، وفي مقابل ذلك استقبلت شباك فريق ليفربول ثلاثة أهداف في مرماه.

آخر إِستعدادات أستون فيلا قبل ملاقاة ليفربول في بطولة كأس الرابطة الإنجليزية الثلاثاء:يلا شوت مشاهدة بث مباشر مباراة ليفربول ضد أستون فيلا
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