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فيتنام: يجب أن تتحلى الصين بضبط النفس في بحر الصين الجنوبي عام 2020

الثلاثاء 17/ديسمبر/2019 - 11:27 ص
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بوابة الفجر
ترجمة: دينا الشريف
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أعربت فيتنام عن أملها في أن تتحلى الصين بضبط النفس في بحر الصين الجنوبي العام المقبل بعد أن أمضت سفينة صينية لمسح النفط ومرافقيها أشهر داخل المنطقة الاقتصادية الخالصة لفيتنام فيما وصفته هانوي بانتهاك صارخ لسيادتها.

وستتولى فيتنام، أقوى منافس في المنطقة لمطالب الصين البحرية الواسعة في الممر المائي المزدحم، الرئاسة الدورية لرابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) في عام 2020.

وقال نائب وزير الخارجية الفيتنامي نجوين كووك دونج في محاضرة بمعهد دراسات جنوب شرق آسيا في سنغافورة "آمل أن تظهر الصين خلال رئاستنا ضبط النفس والامتناع عن هذه الأنشطة".

وقال: "ما فعلته الصين هو أمر مقلق للغاية وأيضًا نوع من التهديد ليس فقط لفيتنام ولكن أيضًا للدول الأخرى التي ترى إمكانية التعرض للتهديد في المستقبل".

تشكل مزاعم الصين ضمن ما يسمى بـ "خط التسعة داش" في بحر الصين الجنوبي مصدرًا للاحتكاك مع أعضاء الآسيان ماليزيا والفلبين وبروناي وكذلك مع الولايات المتحدة.

ولكن أقرب حلفاء الصين داخل كتلة جنوب شرق آسيا عارضوا تاريخيًا اتخاذ أقوال أو إجراءات أكثر صرامة ضد الصين، التي تتفاوض مع ذلك على مدونة قواعد سلوك مع دول المنطقة.

وأوضح الوزير الفيتنامي أن الأمر ليس هو أن دول آسيان الأخرى دعمت تصرفات الصين، لكنها لم تحتج بنفس الطريقة.

ويمر أكثر من 3 تريليونات دولار في السنة عبر الممر المائي، الذي يحتوي أيضًا على احتياطيات من النفط والغاز ومناطق صيد تاريخية للدول المجاورة.

وغادرت سفينة مسح النفط الصينية هاييانغ ديشي 8 المنطقة الاقتصادية الممتدة لفيتنام في أواخر أكتوبر بعد أكثر من ثلاثة أشهر هناك.

وصرحت بكين أنها أجرت مسحًا علميًا في المياه التي تسيطر عليها الصين.

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الكلمات المفتاحية

فيتنام بحر الصين الجنوبي الصين 2020

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