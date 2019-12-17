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"إنستجرام" يحصل على خاصية جديدة لمحاربة التنمر الإلكتروني

الثلاثاء 17/ديسمبر/2019 - 11:21 ص
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إنستجرام
إنستجرام
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كشفت شركة "فيسبوك" عن خاصية جديدة لمحاربة التنمر الإلكتروني في تطبيق مشاركة الصور "إنستجرام" التابع لها، تتمثل هذه الخاصية في تنبيه المستخدمين ما إن كانت تعليقاتهم مسيئة للبعض، وتتيح لهم تغييرها إلى الأفضل قبل النشر.

وقالت "فيسبوك" في بيان صحفي، إن الخاصية الجديدة تسعتمد على الذكاء الاصطناعي في التعرف على الكلمات وتحديد تلك المستخدمة للتنمر الإلكتروني، وتخبر المستخدم بأن تعلقيه يحمل عبارة أو لفظا جارحا للبعض. 

وذكر البيان إلى أن هذه الميزة ستضاف إلى التطبيق في دول محددة بالمرحلة الأولى ولكنها ستشمل العديد من الدول في مراحل لاحقة .

يذكر أن فيسبوك، أضافت خلال العام الحالي ميزة تتعلق بالتعليقات المسيئة، والتي يمكن أن تدخل ضمن أساليب التنمر الإلكتروني، إذ انها تقوم بتنبيهك إذا ما كان تعليقك على المنشور مسيئا أم لا وأشارت الشركة إلى أن الميزة السابقة ساعدت في أن يعيد بعض المستخدمين النظر في تعليقاتهم وقاموا بتغييرها، الأمر الذي دعاها إلى تطبيق الميزة عند النشر أيضا وتؤكد الشركة أن الهدف أيضا من هذه الميزة تثقيف المستخدمين بما يمكن اعتباره مسيئا من بينها أساليب التنمر الإلكتروني التي تؤذي الآخرين .


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الكلمات المفتاحية

فيسبوك الذكاء الاصطناعي التنمر الإلكتروني إنستجرام

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