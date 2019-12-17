بيان تفصيلي بـ درجات الحرارة وحالة الطقس غدا الأربعاء

كشفت هيئة ال{صاد الجوية في بيان تفصيلي عن درجات الحرارة وحالة الطقس غدا الأربعاء الموافق 18/12/2019.

وقالت الهيئة في البيان، إن حالة الطقس غدا الأربعاء مستقرة، ويميل الطقس للدفء على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، ويكون دافئ على جنوب الصعيد نهارًا، بارد ليلًا، ودرجة الحرارة تسجل العظمى 21، أي تشهد ارتفاعا طفيفا في درجات الحرارة.





وتتوقع الأرصاد أن تقل الرؤية في الشبورة المائية صباحًا على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد، بينما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد والرياح معتدله تنشط على جنوب الصعيد.





درجات الحرارة المتوقعة الأربعاء:





- السواحل الشمالية الغربية 22 14





- السواحل الشمالية الشرقية وشمال سيناء 21 13





- الوجه البحري والقاهرة 21 11





- جنوب سيناء والغردقة 23 14





- شمال الصعيد 22 10





- جنوب الصعيد وحلايب وشلاتين 26 12​