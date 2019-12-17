Advertisements
Advertisements
Advertisements

يلاكورة YALLAKORA مشاهدة مباراة السد والترجي يلا شوت بث مباشر KORA LIVE كورة ستار ON TIME رابط ماتش الترجي LIVE

الثلاثاء 17/ديسمبر/2019 - 11:22 ص
Advertisements
بوابة الفجر
Advertisements
تقدم بوابة الفجر والفجر الرياضي بث حي بدون توقف لجميع الأحداث الرياضية، حيث ينتظر عشاق ومحبي كرة القدم في كل مكان مباراة السد القطري والترجي التونسي وخاصة عشاق نادي السد القطري و عشاق نادي الترجي الرياضي التونسي مبارة اليوم بين الفريقين حيث تلعب المباراة في بطولة كأس العالم للأندية المقامة في دولة قطر ويشارك نادي السد القطري في البطولة بصفته صاحب الضيافة وبطل الدوري القطري.

بث حي السد القطري بكأس العالم للأندية ويشارك نادي الترجي الرياضي التونسي في البطولة بصفته بطل أفريقيا ، وتلعب المباراة بين الفريقين لتحديد صاحب المركز الخامس و السادس ، ويدخل نادي السد القطري المباراة بعد تعرضه لهزيمة قاسية من نادي مونتيري المكسيكي حيث أنتهت المباراة بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين و سجل الهدفين لصالح نادي السد القطري كلا ُمن مهاجم الفريق بغداد بونجاح واللاعب عبد الكريم حسن.

مشاهدة مباراة الترجي مشاهدة مباراة السد وفي الجهة المقابلة أيضاً لا يختلف الأمر كثيرا حيث يدخل نادي الترجي الرياضي التونسي بعد تعرضه للهزيمة علي يد نادي الهلال السعودي بهدف مقابل لاشئ وسجل هدف المباراة الوحيدة المهاجم الفرنسي بافيتيمبي جوميز ويدخل نادي السد المبارة بقيادة مدربه تشافي هيرنانديز وعينه علي الفوز بالمباراة وحصد المركز الخامس لحفظ ماء الوجه أمام جمهوره .


بث مباشر السد والترجي موعد مباراة السد والترجي في كأس العالم للأندية
 موعد مباراة السد والترجي حيث تقام المباراة اليوم الثلاثاء 17/12/2019 
 الساعة 4:30 بتوقيت القاهرة
الساعة 5:30 بتوقيت مكة المكرمة
الساعة 3:30 بتوقيت تونس
 الساعة 5:30 بتوقيت  قطر

بث حي مواجهة الترجي والسد القنوات الناقلة لمباراة السد والترجي في كأس العالم للأندية

نتابع معكم إطلاق صافرة البداية للتنافس علي المركزين الخامس والسادس بين فريق السد القطري والترجي التونسي والذي سوف تبث  المباراة مباشرة علي قناة  بي ان سبورت 1 bein sports hd1.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

شاهد مباراة الترجي بث مباشر الترجي بث حي بون توقف

أخبار تهمك

بعد هزيمة الزمالك.. عمرو أديب يوجه رسالة للأهلاوية (فيديو)

منذ حوالي 6 ساعات

حازم إمام يهاجم جماهير الأهلي بتعليق مثير.. تعرف على التفاصيل

منذ حوالي 11 ساعة

نجم برشلونة يغيب عن الكلاسيكو ضد ريال مدريد

منذ ساعة الا ربع

أول تعليق من السيسي على تهديد إثيوبيا بحشد مليون مقاتل

منذ حوالي 14 ساعة

صفقة تبادلية كبرى تقرب الأهلي من أفضل مدافع في إفريقيا

منذ حوالي 14 ساعة

حجازي يهدد الصفقة المقبلة في الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

حارس الطلائع: هدف مصطفى محمد غير صحيح

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. الأهلي يطلب رسميا المهاجم الأجنبي

منذ أقل من ساعتين

مفاجأة كبرى.. صفقة إنجليزية تهدد طلب فايلر في الأهلي

منذ حوالي 20 ساعة

live| بث مباشر مشاهدة مباراة السد والترجي بث مباشر اليوم في مونديال الأندية بدون تقطيع watch cup

منذ حوالي 15 ساعة

«قناة مفتوحة» مشاهدة مباراة الهلال وفلامينجو بث مباشر KORA LIVE كورة ستار PLUS رابط ماتش الهلال يوتيوب plus Alhilal

منذ حوالي 17 ساعة

أول رد فعل من مرتضى منصور بعد خسارة الزمالك

منذ حوالي 13 ساعة

"تشافي" يتوقع نتيجة الكلاسيكو بين برشلونة وريال مدريد

منذ أقل من ساعة

يلا شوت BEIN المفتوحة مشاهدة مباراة الترجي والسد بث مباشر ZAMALEK LIVE رابط ماتش الترجي بدون تقطيع جودة متعددة plus

الآن

«يلا شوت beIN المفتوحة» مشاهدة مباراة ليفربول وأستون فيلا بث مباشر KORA live كورة جول رابط ماتش اليوم ليفربول liverpool

الآن

الأهلي يقترح على فايلر صفقة نارية

منذ حوالي 14 ساعة

موضوعات متعلقة

يلاكورة YALLAKORA مشاهدة مباراة السد القطري وهينجين سبورت يلا شوت بث مباشر KORA LIVE كورة ستار ON TIME رابط ماتش السد

«يلا شوت حصري» مشاهدة مباراة الهلال ضد الترجي بث مباشر KORA كورة لايف II7SRY رابط ماتش الهلال والنصر الآن beIN HD مفتوحة

live| بث مباشر مشاهدة مباراة السد والترجي بث مباشر اليوم في مونديال الأندية بدون تقطيع watch cup

موعد مباراة السد القطري ضد الترجي التونسي اليوم في مونديال الأندية| مشاهدة مباراة الترجي والسد بث مباشر live hd

«كورة لايف» مشاهدة مباراة السد القطري والترجي بث مباشر FIL GOAL رابط ماتش السد القطري PLUS بدون تقطيع NOW

«كورة لايف» مشاهدة مباراة السد القطري والترجي بث مباشر FIL GOAL رابط ماتش السد القطري PLUS بدون تقطيع NOW

Advertisements

تصويت

هل تؤيد إجراء تعديل وزاري فى الوقت الحالى

هل تؤيد إجراء تعديل وزاري فى الوقت الحالى

الأكثر قراءة
06:22 ص

بعد هزيمة الزمالك.. عمرو أديب يوجه رسالة للأهلاوية (فيديو)

يلا شوت BEIN المفتوحة مشاهدة مباراة الترجي والسد بث مباشر ZAMALEK LIVE رابط ماتش الترجي بدون تقطيع جودة متعددة plus

03:58 م

عاجل.. الأهلي يطلب رسميا المهاجم الأجنبي

10:16 ص

أول رد فعل من مرتضى منصور بعد خسارة الزمالك

10:32 م

"تشافي" يتوقع نتيجة الكلاسيكو بين برشلونة وريال مدريد

11:00 ص

مقالات وكتاب

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: مثلث الشيطان

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: أقراص تقطع رغبة المتعافي فى العودة إلى الإدمان!

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: تامر حسنى.. كفاية استخفاف بمن يحبونك

DMCA.com Protection Status