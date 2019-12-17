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الملك سلمان يستقبل وزير الخارجية اليوناني ويبحث معه المستجدات الإقليمية

الثلاثاء 17/ديسمبر/2019 - 11:30 ص
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الملك سلمان
الملك سلمان
الفجر السعودي
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استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان، صباح اليوم الثلاثاء، وزير الخارجية اليوناني وبحث معه المستجدات الإقليمية، وفقًا لما ذكرته قناة العربية.

 

واستقبل الملك سلمان، اتصالاً هاتفياً، من رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، واصفًا علاقة السعودية بالاتحاد الأوروبي بالتاريخية.

 

واعتبر الملك سلمان، رئيسة المفوضية الأوروبية من أهم الشركاء الدوليين، وأكد الرغبة في تعزيز الشراكة بين الجانبين بما يخدم المصالح المشتركة، ويدعم الجهود الدولية الرامية لتحقيق الأمن والاستقرار في العالم.

 

وتطلع الملك سلمان إلى مشاركة فعالة للاتحاد الأوروبي في قمة دول مجموعة العشرين القادمة التي ستستضيفها السعودية.

 

من جهتها، أكدت رئيسة المفوضية الأوروبية على أهمية العلاقة بين دول الاتحاد الأوروبي والسعودية، وتحقيق المصالح المشتركة، مبدية حرصها الكبير على الدور البناء للاتحاد الأوروبي في قمة العشرين القادمة في السعودية.

 

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الكلمات المفتاحية

وزير الخارجية اليوناني اليوناني الملك سلمان السعودية

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