عبير صبري: "هناك أشخاص يتمنون طلاقي"

تهتم الفنانة عبير صبري بمشاركة متابعيها عبر كافة حسابتها الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي، بصور من يومياتها الخاصة، وتعتبر الفنانة عبير صبري من الفنانات اللواتي يخافون من الحسد، ودائما ماتكتب جملة "ما شاء الله" علي كل صورها، وكان هذا قد عرضها لبعض الانتقادات من قبل جمهورها، وكان تعليقها على هذا الأمر أن ذكر الله أمر جميل وأنها تخبب ترديد هذه الجملة.



وأكدت خلال حوارها في مجله "لها"، أنها تخاف من الحسد، وأنه مذكور في القرآن الكريم، وأن كل من ينزعج من كتابتها جمله "ما شاء الله" فاهو حاسد لها ولا يتمني لها الخير.



وكشفت خلال حورارها عن هجومها في الفترة الاخيرة لمن يكتب تعليقات سخيفه علي صورها، بأنها كانت تتجاهل الأمر سابقا، ولكن الأمور زادت عن حدها، بحيث أنه وجدت أشخاص يتمنون طلاقي ويدعون فشل حياتي الزوجية، أحيانا يوجهون إلي ألفاظاً بذيئة، فاهذا الأمر جعلني أقوم بالرد عليهم وإحراجهم،



وعن سؤالها لماذا لا تلجئ الي خاصيه "الحظر"، قالت أنها بعد إخراجهم تقوم بحظرهم فوراً من حسابها منعا من التطاول عليها.



وكشفت الفنانة عبير صبري، عن شائعات التي لاحقتها بإجرائها عمليات تجميل، بأنه كلام ليس له أساس من الصحه، ووصفت المروجين لتلك الشائعات بأنهم يكرهون الجمال، فاذلك نقص بداخلهم، فا أنا ملامحي في الحقيقة جميلة، وكل من يعرفني من سنين يعرف أني لم أخضع لأي عمليه تجميل.



والجدير بالذكر أنَّ الفنانه عبير صبري تشارك في مسلسل "الأخ الكبير"، والمسلسل بطولة كلا من محمد رجب، هبةمجدي ،عبير صبرى ، محمد عز، هاجر أحمد، محمود حجازي ، راندا البحيري، والمسلسل من تأليف أحمد عبد الفتاح، وإخراج إسماعيل فاروق،إنتاج سينرجي، والمسلسل من المُقرر عرضه خارج السباق الرمضاني، و ينتمي للدراما المطولة وتدور أحداثه في إطار 45 حلقة .