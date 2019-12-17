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مديرة التكليف بـ"الصحة": تدريب 20 ألف طبيب خلال ٣ أشهر

الثلاثاء 17/ديسمبر/2019 - 11:22 ص
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الدكتورة سحر حلمي
الدكتورة سحر حلمي
رقية جمال
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قالت الدكتورة سحر حلمي، مدير عام الإدارة العامة للتكليف بوزارة الصحة، إننا نسعى لإتاحة الفرصة لأطباء وزارة الصحة كافة للتدريب المناسب لهم.

وأوضحت أن عدد خريجي كليات الطب يتراوح من 7.5 إلى 8 آلاف طبيب سنويًا، 95% منهم يقدمون في القطاع الحكومي، ونحن بحاجة لضعف هذا الرقم.

وأوضحت "حلمي"، خلال حوارها ببرنامج "صباح البلد" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، اليوم الثلاثاء، أن المستشفيات الخاصة تتيح فرصا للعمل وليس للتدريب، فهي تريد طبيبا جاهزا للعمل، بينما نحن نقوم بعمل تدريبات لهم، وهذا سر إقبال الأطباء الجدد على المستشفيات الحكومية.

وتابعت، أن مستشفيات وزارة الصحة والمستشفيات الجامعية كثيرة جدًا، مشيرة إلى أن السعة التدريبة الجاهزة حاليًا تكفي 4 آلاف طبيب، وخلال 3 أشهر على الأكثر، ستكون هناك أماكن لتدريب 20 ألف طبيب، مشددة على أنه لا يوجد أي فرق بين الطبيب خريج التعليم الخاص أو الحكومي في العمل والتدريب.
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