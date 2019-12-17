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مديرة التكليف بـ"الصحة": "أولادنا أشطر أطباء.. وكلياتنا الأفضل"

الثلاثاء 17/ديسمبر/2019 - 11:20 ص
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الدكتورة سحر حلمي
الدكتورة سحر حلمي
هدى عبدالرازق
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قالت الدكتورة سحر حلمي، مدير عام الإدارة العامة للتكليف بوزارة الصحة، إن الطبيب في نظام التكليف الجديد، سيستفاد ماليا بصورة أكبر، حيث أنه سيعامل كطبيب مقيم من أول يوم له، فضلا على أنه سيجد فرص عمل في القطاع الخاص بشكل أسهل.

وأشارت "سحر"، خلال حوارها ببرنامج "صباح البلد" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، اليوم الثلاثاء، إلى أن الممارس العام يطلق عليه طبيب الأسرة في النظام الجديد، حيث يعد طبيب الأسرة هو حجر الأساس في النظام الجديد، ولكن سيحصل أيضا على تدريب، وسيلحق بزمالة طب الأسرة.

وأضافت، "إحنا أولادنا أشطر أطباء، وأشطر خريجيين، وكليات الطب من أفضل الكليات"، موضحة أن التقديم على التكليف إلكترونيا، ويختار المحافظة التي يريدها، والتخصصات التي يرغب في الالتحاق به، مؤكدة أن وزارة الصحة تتحمل تكلفة برنامج الزمالة المصرية بالكامل.

وأوضحت أن خريجي كليات الطب الخاص يكلفون مثل كليات الطب الحكومية، ومن لا يريد التكليف يسجل على الموقع الإليكتروني للتكليف لا أرغب، لافتة إلى أن 50%من أطباء الدفعة الجديدة سجلوا في موقع التكليف.
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