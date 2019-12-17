معلومات هامة عن الروبوت صوفيا بعد الظهور في منتدى شباب العالم

استضاف منتدى شباب العالم، المقام بشرم الشيخ، الروبوت صوفيا، التي منحتها السعودية، الجنسية قبل عامين، كأول إنسان آلي، يحصل على الجنسية في التاريخ.





الروبوت صوفيا في منتدى شباب العالم بشرم الشيخ





وأعربت الروبوت صوفيا، عن سعادتها البالغة؛ لمشاركتها في منتدى شباب العالم، في التجمع الشبابي العالمي.





من صمم الروبوت صوفيا؟





صممت شركة "هانكسون روبوتيكس"، الروبوت صوفيا، على قدر كبير من المحاكاة، فيمتلك الروبوت تعابير وجه تعكس المشاعر المختلفة وتفاصيل تشبه البشر بشكل كبير، صنعت لتحاكى أكثر من 60 تعبير وجه، من قبل شركة "هانكسون روبوتيكس".





بداية الروبوت صوفيا





بدأت تجارب ابتكار الروبوت صوفيا، في عام 2005، عن طريق الدكتور "ديفيد هانسون"، مؤسس الشركة المصنعة للروبوت، قل أن تخرج للعالم بوجه يشبه الممثلة الأمريكية الراحلة أودرى هيبورن.





الروبوت صوفيا حديث العالم





ويتمتع الروبوت صوفيا، بمقومات عالية جداً، جعلته حديث العالم، لفترة طويلة، ويمتلك مستوى رفيع ومتقدم من الذكاء الاصطناعي، حيث يمكنه التعلم والتأقلم مع السلوك البشرى وتصرفاته.





الروبوت صوفيا بوجه ممثلة شهيرة





يتتميز الروبوت صوفيا، بالتصميم الشكلي القريب من البشر، والذي يشبه الممثلة البريطانية أودرى هيبورن، بجانب تصرفات بشرية إلى حد ما، مقارنة بالروبوتات الأخرى.





الروبوت صوفيا سعودي الجنسية





منحت المملكة العربية السعودية، الروبوت صوفيا، الجنسية في عام 2017، ليصبح أول روبوت يحصل على الجنسية في التاريخ.





الربوت صوفيا بذكاء بسري





يستطيع الروبوت صوفيا، التفاعل مع الأشخاص وإدارة حوارات، دون ترتيب، والرد على أى تساؤل بدقة وسرعة بديهة، وردود أفعال مطابقة للإنسان، وهو دليل حي على التقدم الكبير في مجال الذكاء الاصطناعي.





يوتيوب الروبوت صوفيا





حصد الروبوت صوفيا، عدد مشاهدات تخطى الـ62 مليون مشاهدة، عبر يوتيوب، و2 مليار على السوشيال ميديا بشكل عام.







