«كورة ستار ON TIME» مشاهدة مباراة الترجي والسد بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت بلس رابط مصر مباشر beIN SPORT الترجي

تقدم بوابة الفجر بث مباشر اليوم مباراة الترجي التونسي ضد السد القطري في لقاء تحديد صاحب المركز الخامس في مونديال الأندية، يلا شوت بي ان سبورت المفتوحة مباشرة رابط ماتش السد والترجي مباشرة.





مشاهدة مباراة الترجي تحدث مجدي تراوي، مساعد مدرب الترجي، معين الشعباني، عن سعي الفريق إلى تكرار ما حققه العام الماضي في مونديال الأندية الذي أقيم في الإمارات، عندما حلّ خامساً.





وفي المؤتمر الصحفي للترجي، قال تراوي: "غداً مباراة على المركز الخامس الذي فزنا به في النسخة الماضية (على حساب غوادالاخارا المكسيكي)، وسنسعى إلى ذلك مجدداً ضد منافس لديه لاعبين ممتازين ومن مستوى عالٍ".





وأضاف: "في المستوى العالي، على اللاعب دائماً أن يكون قوياً ذهنياً. هذه مشاركتنا الثانية على التوالي" لكن مع تغييرات كبيرة طالت تشكيلة الفريق، مؤكداً أنّ اللاعبين الجدد "ما زالوا يتعلمون (...) لديهم حظ كبير أن يكونوا في الترجي ويكونوا في كأس العالم".





من جهته، قال الحارس رامي الجريدي: "ستكون مباراة صعبة، أهم شيء هو الفوز الذي سيضعنا في المرتبة الخامسة"، مضيفاً "نحترم فريق السد ونحترم تاريخه، لكن بالنسبة إلينا هو ليس بطل آسيا، ونحن أبطال إفريقيا".





ويلتقي الهلال مع فلامنغو البرازيلي بطل أميركا الجنوبية في نصف النهائي الأول الثلاثاء، عشية نصف النهائي الثاني بين ليفربول الإنكليزي بطل أوروبا ومونتيري بطل الكونكاكاف (أميركا الشمالية والوسطى والكاريبي).



