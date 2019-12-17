«قناة مفتوحة» مشاهدة مباراة الترجي والسد بث مباشر KORA STAR كورة لايف II7SRY رابط ماتش الترجي الآن

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الثلاثاء 17/ديسمبر/2019 - 10:55 ص
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مشاهدة مباراة الترجي والسد بث مباشر
مشاهدة مباراة الترجي والسد بث مباشر
الفجر الرياضي
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ويعيش الترجي فترة مميزة هو الآخر بعدما حقق ست نقاط في أول جولتين له ببطولة دوري أبطال أفريقيا، من بينهم ثلاث نقاط على ملعب الشياطين الخضر “الرجاء” في الملعب الصعب “مركب محمد الخامس” بنتيجة صفر/2.


 
لكن تبعات تتويج الترجي بدوري أبطال أفريقيا 2019 لم تنته بعد، خاصةً في الصحف والمواقع المغربية، فقد عادت التصريحات والمقالات النقدية لتطفو على السطح من جديد، وتشكك في نزاهة التتويج التونسي بلقب البطولة الأفريقية للمرة الثانية على التوالي.

ويعول الترجي على عامل الخبرات التراكمية له في كأس العالم للأندية لتجاوز عقبة الهلال اليوم، حيث سبق لفريق الدم والذهب الملقب كذلك بـ “المكشخ” المشاركة في هذه البطولة عامي 2011 و2018، إلا أنه فشل في ثلاث مباريات وعندما نجح في الفوز كان ذلك عن طريق ركلات الجزاء الترجيحية.

وخسر الترجي في دور الـ8 من مونديال الأندية 2011 أمام السد القطري 1/2، وفي مباراة تحديد المركز الخامس سقط بنتيجة 2/3 أمام مونتيري المكسيكي، علمًا بأنه كان متقدمًا في النتيجة بهدف نظيف سجله يانيك نجونج!.

وفي نسخة 2018 خسر الترجي في مباراة دور الـ 8 بثلاثية مدوية أمام أصحاب الضيافة “العين الإماراتي”، وفي مباراة تحت المركز الخامس انتصر على ديبورتيفو جوادالاخارا المكسيكي بفارق ركلات الجزاء الترجيحية 5/6 بعد التعادل في الوقت الأصلي والإضافي 1/1.

"كورة لايف" KORA LIVE مشاهدة مباراة الترجي الرياضي والسد القطري بث مباشر yalla shoot مشاهدة ماتش الترجي الرياضي ضد السد القطري اليوم بدون تقطيع H


يلتقي فريق الترجي الرياضي مع نظيره السد في مباراة تجمع بينهم اليوم في تمام الساعة الرابعة والنصف عصراً بتوقيت القاهرة، على ملعب "إستاد خليفة الدولي" في (الدوحة – قطر)، ضمن منافسات تحديد المركز الخامس والسادس في بطولة كأس العالم للأندية 2019/2020.



 
"كورة لايف" KORA LIVE مشاهدة مباراة الترجي الرياضي والسد القطري بث مباشر yalla shoot مشاهدة ماتش الترجي الرياضي ضد السد القطري اليوم بدون تقطيع H


وتعتبر هذه المرة الثانية التي يجمع فيها مونديال الأندية الفريقين في البطولة، وقد تقابلا في عام 2011 وفاز السد على الأخر وكانت المباراة في الدور الثاني من البطولة، وعاند الحظ مرة أخري وجمع بين الفريقين في مباراة لم يكن أياً منهم يريد الوصول اليها وهي مباراة تحديد المركزين الخامس والسادس في البطولة وتعتبر مباراة ترضية لكلاً منهم.

 



 
"كورة لايف" KORA LIVE مشاهدة مباراة الترجي الرياضي والسد القطري بث مباشر yalla shoot مشاهدة ماتش الترجي الرياضي ضد السد القطري اليوم بدون تقطيع H



قدم السد أداء مميز وملفت للأنظار في هذه البطولة وخاصة في مباراة قوية جمعته مع مونتيري ونجح في الرد على المسكيكي في الشوط الثاني من عمر المباراة ليقلص النتيجة الي 2 – 3 بعدما أنتهي الشوط الثاني بهدفين نظيفين لصالح مونتيري، ويخوض القطري المباراة الثالثة له في البطولة الحالية بعدما أفتتح مشواره في المودنديال بالفوزعلي هينجين وأنتهت المباراة بنتيجة (1 – 3) في الدور الأول، ولكنه تعثر في الدور الثاني أمام مونتيري.

 

 
"كورة لايف" KORA LIVE مشاهدة مباراة الترجي الرياضي والسد القطري بث مباشر yalla shoot مشاهدة ماتش الترجي الرياضي ضد السد القطري اليوم بدون تقطيع H


بينما الترجي الرياضي قد بدء مسيرته في البطولة أمام الهلال السعودي بالهزيمة ، وانتهت المباراة  بهدف نظيف مقابل لا شئ أحرزه اللاعب الفرنسي " بافيتمبي جوميز" في الدقيقة 73 من عمر وزمن المباراة، وشهد اللقاء عدة فرص ضائعة للفريقين ولكن فشل الترجي في هز شباك نظيره ليجد نفسه في مواجهة القطري في مباراة تحديد المركز الخامس.

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