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هيئة المجتمعات العمرانية .. فتح باب الترشح لعضوية مجالس أمناء القاهرة الجديدة وأكتوبر والشروق

الثلاثاء 17/ديسمبر/2019 - 10:51 ص
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هيئة المجتمعات العمرانية
هيئة المجتمعات العمرانية
احمد الشيخ
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هيئة المجتمعات الجديدة

أعلن عبدالمطلب ممدوح، نائب رئيس هيئة المجتمعات الجديدة، لقطاع التنمية وتطوير المدن، أنه تم فتح باب الترشح لعضوية مجالس الأمناء، بمدن ( القاهرة الجديدة – 6 أكتوبر – الشروق) تباعاً، ابتداء من أمس وحتى يوم الأحد 5/1/2020، بالدورة الجديدة 2020 /2021.

وأوضح عبدالمطلب ممدوح، أنه تم فتح باب تقديم طلبات الترشح بمدينة القاهرة الجديدة من أمس وحتى يوم الثلاثاء 31/12/2019، بمقر مجلس الأمناء بشارع التسعين الشمالي، بجوار الهيئة العامة للتنمية الصناعية، وبمدينة 6 أكتوبر من يوم الأحد الموافق 22/12/2019 : يوم الأحد الموافق 5/1/2020، بمقر مجلس أمناء مدينة 6 أكتوبر بمنطقة غرب سوميد طريق امتداد محور 26 يوليو، وبمدينة الشروق بدءاً من أمس وحتى يوم الإثنين الموافق 30/12/2019، وذلك بإدارة العلاقات العامة بمقر جهاز المدينة.


وأكد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية ، علي ضرورة حصول المتقدم،علي الجنسية المصرية ومن أبوين مصريين، وأن يكون محل إقامته بالمدينة التي يرغب الترشح بها مثبت ببطاقة الرقم القومي، وألا يقل سن المتقدم عن (21سنة)، وأن يكون حاصلاً على مؤهل مناسب "متوسط" على الأقل، وألا يكون من العاملين بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة أو أحد أجهزتها، وألا يكون سبق له المشاركة في مجلس الأمناء منذ دورتين سابقتين،(رئيس – نائب – عضو..).



 وأوضح نائب رئيس الهيئة، أنه على المتقدم للترشح، سحب استمارة الترشح واستيفائها وتقديمها، مرفق بها صورة المؤهل الدراسي، وصحيفة للحالة الجنائية حديثة خالية من أية أحكام، والمستند الدال على تأدية الخدمة العسكرية (قدوة حسنة) أو الإعفاء منها بالنسبة للذكور، وعدد 6 صورة فوتوغرافية، وملء النموذج الخاص بالسيرة الذاتية للمترشح، ورؤيته في تطوير الأداء وتنمية المدينة في المجالات كافة، مشيراً إلى أنه لن يتم النظر في الطلبات التي تقدم بعد المواعيد المحددة لكل مدينة، وكذا الطلبات غير مستوفاة الأوراق الخاصة بالشروط المشار إليها. 

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