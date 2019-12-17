«يلاشووت مشاهدة مباراة الترجي والسد بث مباشرKORA LIVE كورة جول II7SRY يلا كورة رابط ماتش الترجي NOW

قدم السد أداء مميز وملفت للأنظار في هذه البطولة وخاصة في مباراة قوية جمعته مع مونتيري ونجح في الرد على المسكيكي في الشوط الثاني من عمر المباراة ليقلص النتيجة الي 2 – 3 بعدما أنتهي الشوط الثاني بهدفين نظيفين لصالح مونتيري، ويخوض القطري المباراة الثالثة له في البطولة الحالية بعدما أفتتح مشواره في المودنديال بالفوزعلي هينجين وأنتهت المباراة بنتيجة (1 – 3) في الدور الأول، ولكنه تعثر في الدور الثاني أمام مونتيري.









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بينما الترجي الرياضي قد بدء مسيرته في البطولة أمام الهلال السعودي بالهزيمة ، وانتهت المباراة بهدف نظيف مقابل لا شئ أحرزه اللاعب الفرنسي " بافيتمبي جوميز" في الدقيقة 73 من عمر وزمن المباراة، وشهد اللقاء عدة فرص ضائعة للفريقين ولكن فشل الترجي في هز شباك نظيره ليجد نفسه في مواجهة القطري في مباراة تحديد المركز الخامس.













"كورة لايف" KORA LIVE مشاهدة مباراة الترجي الرياضي والسد القطري بث مباشر yalla shoot مشاهدة ماتش الترجي الرياضي ضد السد القطري اليوم بدون تقطيع H









وبهذا قد أنتهي حلم الفريقين مبكراً للغاية في البطولة والمنافسة علي الذهاب بعيداً في هذه البطولة، ويسعي كل من الفريقين أنهاء مشاركتهم في المونديال بأفضل شكل ممكن في هذه المباراة.

















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مشاهدة مباراة الترجي التونسي والسد القطري بث مباشر اليوم 12/17‏/2019 كأس العالم للأندية، يستعد فريق الترجي التونسي لمواجهة فريق السد القطري في المباراة التي تجمع بينهما لتحديد صاحب المركز الخامس ضمن مباريات بطولة كأس العالم للأندية، وسوف تقام المباراة على استاد خليفة الدولي،حيث فشل فريق السد القطري في تحقيق الفوز خلال مباراته أمام فريق مونتيري المكسيكي وانتهت المباراة بخسارة السد القطري بثلاثة أهداف مقابل هدفين خلال مباراة ضمن مباريات الدور الثاني من منافسات كأس العالم للأندية والتي تقام في الدوحة، إلا أن السد القطري تمكن من تحقيق الفوز خلال مباراته أمام هينجين سبوت وانتهت المباراة بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد، إلا أن خسارته أمام مونتيري حرمته من التأهل إلى دور نصف نهائي، فيما يشارك في دور نصف نهائي فريق ليفربول الذي سوف يخوض مباراته أمام الفريق المكسيكي.





أما عن فريق الترجي التونسي الذي يستعد لملاقاة غريمه والفوز عليه، حيث يشارك الترجي التونسي بصفته بطل من أبطال إفريقيا بعد أن خسر خلال مباراته أمام فريق الهلال السعودي بهدفين مقابل لا شئ، ليستعد لمواجهة السد القطري في هذه المباراة لتحديد صاحب المركز الخامس والسادس، وقد صرح المدير الفني لفريق السد القطري أن فريقه سوف يخوض مباراته دون غياب أحد من لاعبيه سواء للإصابة أو الإيقاف وهذا سوف يجعل جميع العناصر متاحة أمامه ليختيار أفضل لاعبين.







