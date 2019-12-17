Advertisements
Advertisements
Advertisements

«يلاشووت مشاهدة مباراة الترجي والسد بث مباشرKORA LIVE كورة جول II7SRY يلا كورة رابط ماتش الترجي NOW

الثلاثاء 17/ديسمبر/2019 - 10:53 ص
Advertisements
مشاهدة مباراة الترجي والسد بث مباشر
مشاهدة مباراة الترجي والسد بث مباشر
الفجر الرياضي
Advertisements
قدم السد أداء مميز وملفت للأنظار في هذه البطولة وخاصة في مباراة قوية جمعته مع مونتيري ونجح في الرد على المسكيكي في الشوط الثاني من عمر المباراة ليقلص النتيجة الي 2 – 3 بعدما أنتهي الشوط الثاني بهدفين نظيفين لصالح مونتيري، ويخوض القطري المباراة الثالثة له في البطولة الحالية بعدما أفتتح مشواره في المودنديال بالفوزعلي هينجين وأنتهت المباراة بنتيجة (1 – 3) في الدور الأول، ولكنه تعثر في الدور الثاني أمام مونتيري.

 

 
"كورة لايف" KORA LIVE مشاهدة مباراة الترجي الرياضي والسد القطري بث مباشر yalla shoot مشاهدة ماتش الترجي الرياضي ضد السد القطري اليوم بدون تقطيع H


بينما الترجي الرياضي قد بدء مسيرته في البطولة أمام الهلال السعودي بالهزيمة ، وانتهت المباراة  بهدف نظيف مقابل لا شئ أحرزه اللاعب الفرنسي " بافيتمبي جوميز" في الدقيقة 73 من عمر وزمن المباراة، وشهد اللقاء عدة فرص ضائعة للفريقين ولكن فشل الترجي في هز شباك نظيره ليجد نفسه في مواجهة القطري في مباراة تحديد المركز الخامس.



 
"كورة لايف" KORA LIVE مشاهدة مباراة الترجي الرياضي والسد القطري بث مباشر yalla shoot مشاهدة ماتش الترجي الرياضي ضد السد القطري اليوم بدون تقطيع H


وبهذا قد أنتهي حلم الفريقين مبكراً للغاية في البطولة والمنافسة علي الذهاب بعيداً في هذه البطولة، ويسعي كل من الفريقين أنهاء مشاركتهم في المونديال بأفضل شكل ممكن في هذه المباراة.




بث مباشر
رابط الترجي
رابط السد
مشاهدة مباراة الترجي والسد
كأس العالم للأندية
كاس العالم للأندية
مشاهدة مباراة الترجي والسد بث مباشر
رابط مباراة الترجي والسد بث مباشر
رابط مباراة الترجي والسد مباشر
الترجي
السد
مباراة الترجي والسد

 مشاهدة مباراة الترجي التونسي والسد القطري بث مباشر اليوم 12/17‏/2019 كأس العالم للأندية، يستعد فريق الترجي التونسي لمواجهة فريق السد القطري في المباراة التي تجمع بينهما لتحديد صاحب المركز الخامس ضمن مباريات بطولة كأس العالم للأندية، وسوف تقام المباراة على استاد خليفة الدولي،حيث فشل فريق السد القطري في تحقيق الفوز خلال مباراته أمام فريق مونتيري المكسيكي وانتهت المباراة بخسارة السد القطري بثلاثة أهداف مقابل هدفين خلال مباراة ضمن مباريات الدور الثاني من منافسات كأس العالم للأندية والتي تقام في الدوحة، إلا أن السد القطري تمكن من تحقيق الفوز خلال مباراته أمام هينجين سبوت وانتهت المباراة بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد، إلا أن خسارته أمام مونتيري حرمته من التأهل إلى دور نصف نهائي، فيما يشارك في دور نصف نهائي فريق ليفربول الذي سوف يخوض مباراته أمام الفريق المكسيكي.

أما عن فريق الترجي التونسي الذي يستعد لملاقاة غريمه والفوز عليه، حيث يشارك الترجي التونسي بصفته بطل من أبطال إفريقيا بعد أن خسر خلال مباراته أمام فريق الهلال السعودي بهدفين مقابل لا شئ، ليستعد لمواجهة السد القطري في هذه المباراة لتحديد صاحب المركز الخامس والسادس، وقد صرح المدير الفني لفريق السد القطري أن فريقه سوف يخوض مباراته دون غياب أحد من لاعبيه سواء للإصابة أو الإيقاف وهذا سوف يجعل جميع العناصر متاحة أمامه ليختيار أفضل لاعبين.


Advertisements

الكلمات المفتاحية

مشاهدة مباراة الترجي والسد بث مباشر مشاهدة مباراة الترجي والسد بث لبط

أخبار تهمك

الأهلي يقترح على فايلر صفقة نارية

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. الأهلي يطلب رسميا المهاجم الأجنبي

منذ أقل من ساعة

live| بث مباشر مشاهدة مباراة السد والترجي بث مباشر اليوم في مونديال الأندية بدون تقطيع watch cup

منذ حوالي 15 ساعة

«يلا شوت beIN المفتوحة» مشاهدة مباراة ليفربول وأستون فيلا بث مباشر KORA live كورة جول رابط ماتش اليوم ليفربول liverpool

الآن

«قناة مفتوحة» مشاهدة مباراة الهلال وفلامينجو بث مباشر KORA LIVE كورة ستار PLUS رابط ماتش الهلال يوتيوب plus Alhilal

منذ حوالي 16 ساعة

أول رد فعل من مرتضى منصور بعد خسارة الزمالك

منذ حوالي 13 ساعة

بعد هزيمة الزمالك.. عمرو أديب يوجه رسالة للأهلاوية (فيديو)

منذ حوالي 5 ساعات

التشكيل المتوقع لمباراة الكلاسيكو بين برشلونة وريال مدريد

منذ نصف ساعة

حارس الطلائع: هدف مصطفى محمد غير صحيح

منذ حوالي 8 ساعات

صفقة تبادلية كبرى تقرب الأهلي من أفضل مدافع في إفريقيا

منذ حوالي 13 ساعة

يلا شوت BEIN المفتوحة مشاهدة مباراة الترجي والسد بث مباشر ZAMALEK LIVE رابط ماتش الترجي بدون تقطيع جودة متعددة plus

الآن

حجازي يهدد الصفقة المقبلة في الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

مفاجأة كبرى.. صفقة إنجليزية تهدد طلب فايلر في الأهلي

منذ حوالي 20 ساعة

أول تعليق من السيسي على تهديد إثيوبيا بحشد مليون مقاتل

منذ حوالي 13 ساعة

حازم إمام يهاجم جماهير الأهلي بتعليق مثير.. تعرف على التفاصيل

منذ حوالي 10 ساعات

زاهي حواس يكشف الأسباب الحقيقية لوفاة توت عنخ أمون

منذ حوالي 4 ساعات

موضوعات متعلقة

يلاكورة YALLAKORA مشاهدة مباراة السد القطري وهينجين سبورت يلا شوت بث مباشر KORA LIVE كورة ستار ON TIME رابط ماتش السد

« كورة ستار PLUS » مشاهدة مباراة السد وهينجين سبورت بث مباشر YALLAKORA كورة لايف I7SRY رابط ماتش السد beIN SP

يلا شووت MATCH LIVER مشاهدة مباراة السد وهينجين سبورت بث مباشرyalla SHOOT كورة لايف PLUS رابط ماتش السد قناة مفتوحة

"كول كورة" YALLAKORA مشاهدة مباراة السد وهينجين بث مباشر KORA LIVE كورة ستار NOW GOAL رابط ماتش السد بدون تقطيع TODAY

كورة لايف MATCH WEEK مشاهدة مباراة السد وهينجين بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت NOW رابط ماتش السد "كورة لايف"

يلا شوت BEIN المفتوحة مشاهدة مباراة الترجي والسد بث مباشر ZAMALEK LIVE رابط ماتش الترجي بدون تقطيع جودة متعددة plus

Advertisements

تصويت

هل تؤيد إجراء تعديل وزاري فى الوقت الحالى

هل تؤيد إجراء تعديل وزاري فى الوقت الحالى

الأكثر قراءة
10:16 ص

عاجل.. الأهلي يطلب رسميا المهاجم الأجنبي

يلا شوت BEIN المفتوحة مشاهدة مباراة الترجي والسد بث مباشر ZAMALEK LIVE رابط ماتش الترجي بدون تقطيع جودة متعددة plus

03:58 م

بعد هزيمة الزمالك.. عمرو أديب يوجه رسالة للأهلاوية (فيديو)

06:22 ص

أول رد فعل من مرتضى منصور بعد خسارة الزمالك

10:32 م

الأهلي يقترح على فايلر صفقة نارية

10:00 م

مقالات وكتاب

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: مثلث الشيطان

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: أقراص تقطع رغبة المتعافي فى العودة إلى الإدمان!

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: تامر حسنى.. كفاية استخفاف بمن يحبونك

DMCA.com Protection Status