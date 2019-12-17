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يلا شوت beIN SPORT المفتوحة| مشاهدة مباراة الهلال ضد فلامنجو بث مباشر اليوم في مونديال الأندية live
الثلاثاء 17/ديسمبر/2019 - 10:44 ص
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بث مباشر مباراة الهلال ضد فلامنجو في كأس العالم للأندية، حيث تُذاع المباراة في كأس العالم للأندية في يوم الثلاثاء عبر شبكة قنوات BEIN SPORTS القطرية باعتبارها مالكة الحقوق الحصرية إذاعة جميع مباريات بطولة كأس العالم للأندية. حيث تُذاع مباراة الهلال ضد فلامنغو على الهواء مباشرة وحصرياً على قناة BEIN SPORT HD الأولى، إضافة إلى موقع BEIN CONNECT عبر شبكة الإنترنت، فيما لم يتم الكشف حتى هذه اللحظة عن معلق المباراة.
يلا شوت مشاهدة بث مباشر مباراة الهلال ضد فلامينغو الثلاثاء 17/12/2019 في كأس العالم للأندية
تابع لايف مباراة الهلال وفلامنجو مباشر، حيث يدخل فريق الهلال مباراته المقبلة أمام نظيره فريق فلامينغو، وهو لم يعرف طعم الخسارة على الإطلاق في آخر 5 مباريات خاضها في الفترة الماضية، وفي مقابل ذلك نجح فريق الهلال في تحقيق الانتصار في آخر 5 مباريات على التوالي، بينما لم يسقط فريق الهلال في فخ التعادل في أي مباراة سابقة على الإطلاق.
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