"الصحة" تكشف مزايا نظام التكليف الجديد للأطباء

قالت الدكتورة سحر حلمي، مدير عام الإدارة العامة للتكليف بوزارة الصحة، إن قانون التكليف لم يتغير، ولكن تم تعديل طريقة التكليف نفسها، موضحة أن نصف عدد الخريجين هم من يتم قبولهم في الدراسات العليا بالنظام القديم، والنصف الآخر لا يجد فرصة للدراسات العليا.





وأشار "حلمي"، خلال حوارها ببرنامج "صباح البلد" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، اليوم الثلاثاء، إلى أن نظام التكليف الجديد يضمن أن الطبيب يخصص في تخرجه، ولا ينتظر عامين كما كان يحدث في النظام الجديد، موضحة أن الطبيب سيقضي 9 شهور في مكان معتمد للتدريب على التخصص الذي اختاره، و3 شهور أخرى في وحدات الرعاية الأساسية.



