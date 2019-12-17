Advertisements
Advertisements
Advertisements

مياه أسيوط تستقبل عدداً من الطلاب لحثهم علي ترشيد إستهلاك المياه

الثلاثاء 17/ديسمبر/2019 - 10:44 ص
Advertisements
مياه إسيوط تستقبل عدد من الطلاب لحثهم علي ترشيد المياه
مياه إسيوط تستقبل عدد من الطلاب لحثهم علي ترشيد المياه
احمد الشيخ
Advertisements

صرح محمد صلاح الدين عبد الغفار، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد، بأن مركز التدريب والخدمات بالشركة، استقبل عدداً من طلاب مدرسة الوحدة العربية بأسيوط، وذلك لنشر الثقافة التوعوية الخاصة بترشيد استهلاك المياه بصورة مبسطة وجذابة للأطفال، حيث يعدُ هؤلاء النشء سفراء لترشيد المياه في أسرهم، ومدرستهم  وبين كل من يحيط بهم.


وأوضح محمد صلاح الدين عبد الغفار، أن زيارة الطلاب، بدأت بمشاهدة  أفلام الرسوم المتحركة على شاشة العرض بمركز الخدمات بمبنى خزان مياه غرب أسيوط، كما تعرف الطلاب على كيفية استقبال الشكاوى عبر قنوات التواصل المختلفة التي يضمها مركز الخدمات، وكذا شاهدوا سيارة خدمة العملاء المتنقلة بين المواطنين للرد على استفساراتهم واستقبال شكواهم، وسرعة عمل اللازم لحلها وتجاوزها.


وأكد رئيس الشركة أهمية تلك الزيارات والتي تأتى في إطار تفعيل خطة التوعية  التثقيفية بالشركة، وتهدف إلى استقطاب سفراء جدد، يجمعون بين سلوكيات استخدام المياه الصحيحة، ودعاة يرتقون بثقافة ترشيد استهلاك المياه وأهمية الحفاظ عليها.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

أخبار تهمك

حارس الطلائع: هدف مصطفى محمد غير صحيح

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. الأهلي يطلب رسميا المهاجم الأجنبي

منذ أقل من ساعة

التشكيل المتوقع لمباراة الكلاسيكو بين برشلونة وريال مدريد

منذ نصف ساعة

زاهي حواس يكشف الأسباب الحقيقية لوفاة توت عنخ أمون

منذ حوالي 4 ساعات

أول رد فعل من مرتضى منصور بعد خسارة الزمالك

منذ حوالي 13 ساعة

الأهلي يقترح على فايلر صفقة نارية

منذ حوالي 13 ساعة

«قناة مفتوحة» مشاهدة مباراة الهلال وفلامينجو بث مباشر KORA LIVE كورة ستار PLUS رابط ماتش الهلال يوتيوب plus Alhilal

منذ حوالي 16 ساعة

live| بث مباشر مشاهدة مباراة السد والترجي بث مباشر اليوم في مونديال الأندية بدون تقطيع watch cup

منذ حوالي 15 ساعة

حازم إمام يهاجم جماهير الأهلي بتعليق مثير.. تعرف على التفاصيل

منذ حوالي 10 ساعات

«يلا شوت beIN المفتوحة» مشاهدة مباراة ليفربول وأستون فيلا بث مباشر KORA live كورة جول رابط ماتش اليوم ليفربول liverpool

الآن

صفقة تبادلية كبرى تقرب الأهلي من أفضل مدافع في إفريقيا

منذ حوالي 13 ساعة

أول تعليق من السيسي على تهديد إثيوبيا بحشد مليون مقاتل

منذ حوالي 13 ساعة

مفاجأة كبرى.. صفقة إنجليزية تهدد طلب فايلر في الأهلي

منذ حوالي 20 ساعة

يلا شوت BEIN المفتوحة مشاهدة مباراة الترجي والسد بث مباشر ZAMALEK LIVE رابط ماتش الترجي بدون تقطيع جودة متعددة plus

الآن

بعد هزيمة الزمالك.. عمرو أديب يوجه رسالة للأهلاوية (فيديو)

منذ حوالي 5 ساعات

حجازي يهدد الصفقة المقبلة في الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

موضوعات متعلقة

بروتوكول تعاون لتركيب 1000 قطعة موفرة للهيئات الحكومية كمرحلة أولى لترشيد استهلاك المياه

مطرانية إخميم تقيم حملة لترشيد المياه بشعار "نقطة ميه بتفرق" (صورة)

مطرانية القوصية تعقد حملة تحت عنوان "كل نقطة بتفرق" (صور)

جولة لطلاب مدرسة المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا فى شركة مياه الشرب بأسيوط

شركة مياه أسيوط تشارك فى "مبادرة حماية المستهلك" للتواصل مع عملائها بصورة مباشرة

الأزهر والرائدات الريفيات يشاركون بالحملة القومية لترشيد استهلاك المياه بالمنيا

Advertisements

تصويت

هل تؤيد إجراء تعديل وزاري فى الوقت الحالى

هل تؤيد إجراء تعديل وزاري فى الوقت الحالى

الأكثر قراءة
10:16 ص

عاجل.. الأهلي يطلب رسميا المهاجم الأجنبي

يلا شوت BEIN المفتوحة مشاهدة مباراة الترجي والسد بث مباشر ZAMALEK LIVE رابط ماتش الترجي بدون تقطيع جودة متعددة plus

03:58 م

بعد هزيمة الزمالك.. عمرو أديب يوجه رسالة للأهلاوية (فيديو)

06:22 ص

أول رد فعل من مرتضى منصور بعد خسارة الزمالك

10:32 م

الأهلي يقترح على فايلر صفقة نارية

10:00 م

مقالات وكتاب

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: مثلث الشيطان

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: أقراص تقطع رغبة المتعافي فى العودة إلى الإدمان!

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: تامر حسنى.. كفاية استخفاف بمن يحبونك

DMCA.com Protection Status