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«كورة ستار NOW» مشاهدة مباراة الترجي الرياضي والسد القطري بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت رابط الترجي مباشر متعددة NOW

الثلاثاء 17/ديسمبر/2019 - 10:44 ص
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مشاهدة مباراة الترجي الرياضي والسد القطري
مشاهدة مباراة الترجي الرياضي والسد القطري
الفجر الرياضي
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يقدم لكم موقع الفجر الرياضي هذا البث المباشر لأحداث مباراة الهلال والترجي في قمة مباريات اليوم لحساب الدور ربع النهائي من كأس العالم للأندية “قطر 2019”.

الهلال يدخل المباراة بمعنويات مرتفعة بعد الفوز المستحق الذي حققه على أوراوا ريد دياموندز الياباني في نهائي دوري أبطال آسيا، حيث فاز ذهابًا 1/صفر وإيابًا صفر/2، وقدم أداءً مذهلاً في كلتا المباراتين.

ويعيش الترجي فترة مميزة هو الآخر بعدما حقق ست نقاط في أول جولتين له ببطولة دوري أبطال أفريقيا، من بينهم ثلاث نقاط على ملعب الشياطين الخضر “الرجاء” في الملعب الصعب “مركب محمد الخامس” بنتيجة صفر/2.


 
لكن تبعات تتويج الترجي بدوري أبطال أفريقيا 2019 لم تنته بعد، خاصةً في الصحف والمواقع المغربية، فقد عادت التصريحات والمقالات النقدية لتطفو على السطح من جديد، وتشكك في نزاهة التتويج التونسي بلقب البطولة الأفريقية للمرة الثانية على التوالي.

ويعول الترجي على عامل الخبرات التراكمية له في كأس العالم للأندية لتجاوز عقبة الهلال اليوم، حيث سبق لفريق الدم والذهب الملقب كذلك بـ “المكشخ” المشاركة في هذه البطولة عامي 2011 و2018، إلا أنه فشل في ثلاث مباريات وعندما نجح في الفوز كان ذلك عن طريق ركلات الجزاء الترجيحية.

وخسر الترجي في دور الـ8 من مونديال الأندية 2011 أمام السد القطري 1/2، وفي مباراة تحديد المركز الخامس سقط بنتيجة 2/3 أمام مونتيري المكسيكي، علمًا بأنه كان متقدمًا في النتيجة بهدف نظيف سجله يانيك نجونج!.

وفي نسخة 2018 خسر الترجي في مباراة دور الـ 8 بثلاثية مدوية أمام أصحاب الضيافة “العين الإماراتي”، وفي مباراة تحت المركز الخامس انتصر على ديبورتيفو جوادالاخارا المكسيكي بفارق ركلات الجزاء الترجيحية 5/6 بعد التعادل في الوقت الأصلي والإضافي 1/1.

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