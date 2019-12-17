Advertisements
Advertisements
Advertisements

تضم ثلاثة عناصر نسائية.. الحكومة الكويتية الجديدة تؤدي اليمين الدستورية

الثلاثاء 17/ديسمبر/2019 - 10:42 ص
Advertisements
أمير الكويت
أمير الكويت
وكالات
Advertisements

أفادت وكالة الأنباء الكويتية "كونا"، اليوم الثلاثاء، بأن الحكومة الجديدة، برئاسة صباح الخالد الحمد الصباح، أدت اليمين الدستورية بعد صدور مرسوم أميري بتعيينها.

 

وذكرت الوكالة الكويتية، أن التشكيلة الحكومية ضمت: "تعيين أحمد منصور الأحمد الصباح نائبا لرئيس الوزراء ووزيرا للدفاع، وأنس خالد ناصر الصباح، نائبا لرئيس الوزراء ووزيرا للداخلية، فيما عين أحمد ناصر المحمد الصباح، وزيرا للخارجية، وخالد علي محمد الفاضل وزيرا للنفط".

 

كما ضمت التشكيلة ثلاثة عناصر نسائية هي "غدير أسيري للشؤون الاجتماعية، ومريم العقيل لوزارة المالية، ورنا الفارس للأشغال العامة ووزارة الدولة للإسكان".

 

وقد قبل أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح استقالة الحكومة، بعد يومين من تقديم مجلس الأمة طلب الحجب الثقة عن وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح الصباح.

 

ويذكر ن الحكومة المستقيلة هي السابعة التي يرأسها جابر الصباح، وتشكلت في ديسمبر/كانون الأول 2017، وقد ترأس الحكومة للمرة الأولى في نوفمبر 2011.

 

Advertisements

الكلمات المفتاحية

اليمين الدستورية الكويت الحكومة الكويتية الجديدة أمير الكويت 3 عناصر نسائية

أخبار تهمك

بعد هزيمة الزمالك.. عمرو أديب يوجه رسالة للأهلاوية (فيديو)

منذ حوالي 5 ساعات

«يلا شوت beIN المفتوحة» مشاهدة مباراة ليفربول وأستون فيلا بث مباشر KORA live كورة جول رابط ماتش اليوم ليفربول liverpool

الآن

الأهلي يقترح على فايلر صفقة نارية

منذ حوالي 13 ساعة

زاهي حواس يكشف الأسباب الحقيقية لوفاة توت عنخ أمون

منذ حوالي 4 ساعات

مفاجأة كبرى.. صفقة إنجليزية تهدد طلب فايلر في الأهلي

منذ حوالي 20 ساعة

أول رد فعل من مرتضى منصور بعد خسارة الزمالك

منذ حوالي 13 ساعة

حارس الطلائع: هدف مصطفى محمد غير صحيح

منذ حوالي 8 ساعات

حجازي يهدد الصفقة المقبلة في الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

live| بث مباشر مشاهدة مباراة السد والترجي بث مباشر اليوم في مونديال الأندية بدون تقطيع watch cup

منذ حوالي 15 ساعة

التشكيل المتوقع لمباراة الكلاسيكو بين برشلونة وريال مدريد

منذ نصف ساعة

عاجل.. الأهلي يطلب رسميا المهاجم الأجنبي

منذ أقل من ساعة

صفقة تبادلية كبرى تقرب الأهلي من أفضل مدافع في إفريقيا

منذ حوالي 13 ساعة

«قناة مفتوحة» مشاهدة مباراة الهلال وفلامينجو بث مباشر KORA LIVE كورة ستار PLUS رابط ماتش الهلال يوتيوب plus Alhilal

منذ حوالي 16 ساعة

أول تعليق من السيسي على تهديد إثيوبيا بحشد مليون مقاتل

منذ حوالي 13 ساعة

يلا شوت BEIN المفتوحة مشاهدة مباراة الترجي والسد بث مباشر ZAMALEK LIVE رابط ماتش الترجي بدون تقطيع جودة متعددة plus

الآن

حازم إمام يهاجم جماهير الأهلي بتعليق مثير.. تعرف على التفاصيل

منذ حوالي 10 ساعات

موضوعات متعلقة

الكويت.. تعيين 4 وزراء جدد وتغيير حقائب وزارية لـ3 آخرين

مصادر كويتية: تكليف رئيس مجلس الوزراء المستقيل بتشكيل حكومة جديدة

عاجل.. أمير الكويت يأمر بإعفاء وزيري الدفاع والداخلية من مهامها

عاجل.. أمير الكويت يكلف جابر المبارك بتشكيل الحكومة الجديدة

الشيخ الصباح: الكويت دولة مؤسسات وسيادة قانون

إعفاءات واعتذارات.. آخر تطوّرات مفاوضات تأليف الحكومة الكويتية

Advertisements

تصويت

هل تؤيد إجراء تعديل وزاري فى الوقت الحالى

هل تؤيد إجراء تعديل وزاري فى الوقت الحالى

الأكثر قراءة
10:16 ص

عاجل.. الأهلي يطلب رسميا المهاجم الأجنبي

يلا شوت BEIN المفتوحة مشاهدة مباراة الترجي والسد بث مباشر ZAMALEK LIVE رابط ماتش الترجي بدون تقطيع جودة متعددة plus

03:58 م

بعد هزيمة الزمالك.. عمرو أديب يوجه رسالة للأهلاوية (فيديو)

06:22 ص

أول رد فعل من مرتضى منصور بعد خسارة الزمالك

10:32 م

الأهلي يقترح على فايلر صفقة نارية

10:00 م

مقالات وكتاب

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: مثلث الشيطان

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: أقراص تقطع رغبة المتعافي فى العودة إلى الإدمان!

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: تامر حسنى.. كفاية استخفاف بمن يحبونك

DMCA.com Protection Status