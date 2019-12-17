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مدافع برشلونة يقترب من ميلان

الثلاثاء 17/ديسمبر/2019 - 12:16 م
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توديبو
توديبو
علي نبوي
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وافق جان كلير توديبو مدافع فريق برشلونة على الانضمام لصفوف فريق إي سي ميلان الإيطالي خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وبحسب ما ذكرته تقارير إعلامية في إيطاليا فإن توديبو أعطى موافقته لمسئولو ميلان على الانضمام للنادي الإيطالي في يناير المقبل.

وكشف موقع "كالتشيو ميركاتو" بأن النادي الإيطالي تواصل مع اللاعب الفرنسي الشاب لإقناعه بالموافقة على الانضمام لصفوفه.

وأضاف الموقع بأن اللاعب أعطى موافقته للانضمام لصفوف ميلان من أجل الحصول على فرصة المشاركة في المباريات خلال الفترة المقبلة.

وتابع الموقع بأن الصفقة حاليًا تتوقف على الانضمام بين كلا الناديين على إتمامها والاتفاق على كافة الأمور المادية.
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نادي برشلونة ميلان توديبو برشلونة اخبار برشلونة

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