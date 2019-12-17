أونلاين NOW: مشاهدة مباراة الهلال وفلامينغو بث مباشر الآن رابط ماتش الهلالPLUS NEW

رابط مشاهدة مباراة الهلال وفلامينغو في كأس العالم للأندية بث مباشر اليوم، هذا ومن المقرر أن تُقام مباراة الهلال ضد فلامينغو في كأس العالم للأندية في يوم الثلاثاء الموافق 17 ديسمبر 2019 على الأراضي القطرية، وسوف تنطلق صافرة بداية الشوط الأول من أحداث المباراة في يوم الثلاثاء، في تمام الساعة: