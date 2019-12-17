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ميريام فارس تتبرع بإيرادات حفلها الأخير لصالح الأطفال المحتاجين

الثلاثاء 17/ديسمبر/2019 - 10:40 ص
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ميريام فارس
ميريام فارس
هبة أحمد
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أعربت الإعلامية بولا يعقوبيان عضو مجلس النواب اللبناني، عن سعادتها بتبرع الفنانة اللبنانية ميريام فارس بإيراد حفلها المُقرر إقامته غدًا ضمن فعاليات موسم الرياض بالسعودية، على مسرح محمد عبده، وقامت بتوجيه رسالة لها، وذلك من خلال حسابها الشخصي على موقع "تويتر".

حيث كتبت بولا تغريدة قالت فيها: "مريام فارس الرائعة تقدم أرباح حفلتها إلى المحتاجين في وطنها".

وتابعت بولا قائلة :"شكرًا على عطائك، وبتمني ما تزعلي لأني خبرت، حق الناس علينا بهالظرف الصعب أن نحاول مع نجومنا أن نحث كل مقتدر على المساعدة، مع نجوم لبنان فينا نساعد كل بيت بحاجة لدفا".

يُشار أنَّ موسم الرياض شهد حالة من الإقبال الجماهيري الكبير، منذ بدء فاعلياته في شهر أكتوبر الماضي، ومستمر إلى نهاية شهر يناير القادم، وشهد موسم الرياض حفلات كبيرة لنجوم الغناء في الوطن العربي من أشهرهم شيرين عبد الوهاب،تامر حسني، محمد رمضان، نانسي عجرم، عمرو دياب، عمرو مصطفي، ديانا حداد، أصاله،حسين الجسمي، تامر عاشور، نجوي كرم، عاصي الحلاني، رامي صبري،صابر الرباعي.
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